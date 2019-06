Juventus, Buffon va signer pour un an : les détails de son contrat

Gianluigi Buffon se prépare à signer un contrat d'un an avec la Juventus Turin.

Incroyable, mais vrai. Gianluigi Buffon se prépare à faire son retour à la . Une idée née dans les derniers jours, a mûri depuis. L'ancien gardien du PSG nécessite, entre autres, des certitudes en matière de vestiaire.

Le gardien de 41 ans n’a pas l’intention de raccrocher ses gants. Bien au contraire. Et après les 25 apparitions au , voici le retour à la maison avec la Juve : contrat annuel d'une valeur nette de 1,5 million par saison, plus bonus.



La signature ressemble à un simple détail. La Juventus s’efforce de trouver un point de chute pour Mattia Perin, prêt à quitter les Bianconeri pour jouer avec plus de continuité.

Buffon sera la doublure de Wojciech Szczesny. Buffon se prépare à faire l'expérience d'une nouvelle parenthèse concentrée uniquement sur le terrain de jeu.

C'est prématuré, mais l'hypothèse d'un rôle de gestion est possible. En bref, ce chemin sera décidé - éventuellement - en cours de route. La certitude, à ce jour, est la suivante : Buffon retournera à la Juventus.