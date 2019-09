Juventus - Barzagli intègre le staff de Maurizio Sarri

La Juve a annoncé le retour au club de l'ancien défenseur Andrea Barzagli. Il devient collaborateur technique au sein du staff de Maurizio Sarri.

Les bianconeri ont annoncé ce mercredi le retour d'Andrea Barzagli, qui prendra place dans le staff technique de Maurizio Sarri. L'ancien défenseur piémontais revient dans un rôle de "collaborateur technique", comme l'a fait savoir le club.

Un rôle qu'il endossera dès ce jeudi, lui qui sera présent à l'entraînement de l'équipe. Une présence qui pourrait s'avérer une bonne nouvelle pour l'équipe, qui pourra compter sur l'expérience de son ancien joueur, retraité en fin de saison dernière.

En huit saisons à Turin, Barzagli a disputé 281 rencontres et remporté huit titres de champion d' et quatre Coupes d'Italie. Il a également pris part à deux finales de perdues, en 2015 contre Barcelone (1-3) et 2017 contre le Real (1-4).

Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo occupent provisoirement la tête du championnat après leur succès à Brescia ce mardi (2-1) et en attendant le match de l'Inter contre la ce mercredi (21h).