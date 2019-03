Juventus-Atlético (3-0) - Ronaldo, Griezmann et toutes les réactions

Retrouvez toutes les réactions des protagonistes après la remontada de la Juventus contre l'Atlético grâce à un triplé de Ronaldo (3-0).

Cristiano Ronaldo (attaquant de la , Sky Sports) : "Il fallait que ce soit une soirée vraiment spéciale et ça a été le cas. Si on continue comme ça, on n'a pas encore gagné mais on a des raisons d'être fiers et on est sur la bonne voie… C'est pour ça que la Juve m'a recruté et j'ai essayé de faire mon travail. C'est une soirée magique. C'était une équipe très difficile à jouer mais on a montré qu'on était une très grande équipe. On procède étape par étape, on verra".

Antoine Griezmann (attaquant de l'Atlético, RMC Sports) : "On les a laissés centrer, nous mettre dans notre surface. Il y avait du monde devant, sur les centres on savait qu'ils pouvaient nous faire mal… On savait que ce serait compliqué ici. A l'aller on a fait le match parfait, ici on n'a pas fait le même match. Contre ces équipes on paye direct. Maintenant il faut continuer en championnat et on verra la saison prochaine… Oui, on est déçus. Peut-être que j'aurai dû rentrer plus dans le jeu, toucher plus le ballon comme à l'aller, amener le match à mon rythme. Je me sens un peu coupable. Je crois encore à ce club et on fera tout… Il nous a manqué de tout. Cristiano Ronaldo est un grand joueur, on sait qu'il peut faire la différence à chaque qualification. On l'avait bien pris à l'aller, aujourd'hui ça s'est mal passé".

Leonardo Bonucci (défenseur de la Juventus, Sky Sports) : "C'est une excellente soirée pour le peuple de la Juventus. Il y a quelqu'un qui était déjà en train de célébrer... Il y avait tant de mots à dire ces jours-ci, mais comme toujours la Juventus répond sur le terrain. Nous mettons toutes nos forces dans le match. Et puis l’atmosphère était merveilleuse, le stade était le treizième homme".

Massimiliano Allegri (entraîneur de la Juventus, RMC Sports) : "Cela a été une grande performance de l'équipe qui a très bien joué, avec beaucoup de lucidité et de froideur par rapport à l'aller. Notre tactique ? C'était difficile de renverser la vapeur parce que le dernier match de l'Atlético était très bon. Cristiano Ronaldo ne peut pas mettre un terme à la compétition avec seulement un but et il l'a démontré ce soir".

Blaise Matuidi (milieu de la Juventus, RMC Sports) : "On avait vraiment bien préparé ce match. On voulait se racheter après le match aller et surtout on savait qu'on avait la qualité pour faire une grande performance et c'est ce qu'on a fait sur ce match, c'est un match incroyable. On est heureux de cette victoire. Cristiano a gagné 5 UCL et il peut encore en gagner. Il a démontré ce soir que c'est le numéro 1, tout simplement. La route dégagée ? Non, on ne va pas dire ça, il y a une semaine tout le monde nous enterrait. C'est vrai qu'on a fait une performance extraordinaire mais ce n'est que les 8e, il y a un quart de finale à jouer et d'autres équipes. On a une grande équipe, un gros effectif, on a vu que ce soir on avait beaucoup d'absents et on a vu que des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ont été très bon".

Diego Simeone (entraîneur de l'Atlético) : "Je suis sûr que Cristiano a fait le geste avec la même intention que moi, pour son peuple. Le match le plus décevant ? Non, parce que je ne pense pas qu'on manquait de caractère ou d'engagement. Ils nous ont dépassés. Quand je vois une équipe qui nous surpasse, je dois les féliciter. Nous avons essayé d'avoir plus d'importance. Cristiano est l'un des meilleurs au monde et il est normal qu'il puisse apparaître comme il est apparu. On s'est sûrement trompés dans beaucoup de choses mais c'est ce que je dis à mes joueurs. Une approche tactique ? Ils étaient meilleurs. En seconde période, nous n'avions aucune chance".