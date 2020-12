Juventus-Atalanta 1-1, Ronaldo se rate, la Juve et la Dea dos à dos

Ce choc en milieu de semaine en Serie A entre la Juve et l'Atalanta s'est soldé par nul. Cr7 a manqué un pénalty.

Ce choc de la 12e journée de opposait deux équipes aux dynamiques et aux trajectoires diamétralement opposées.

D'un côté la Juve qui depuis le retour de Cristiano Ronaldo, enchaîne des résultats satisfaisants, de l'autre, une équipe de Bergame proche de l'implosion suite à une bisbille très médiatisée entre son entraîneur Gian Piero Gasperini et sa star Papu Gomez.

Et la Juve a dominé le premier acte et a même fini par ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Suite à une récupération, Bentancur décale Chiesa à l'entrée du rectangle adverse. Cristiano Ronaldo réalisait une bonne diversion avec son appel et l'ancien joueur de la en profitait pour effectuer une frappe puissante du droit face à trois défenseurs. Gollini s'inclinait. 1-0.

L' n'a pas courbé l'échine pour autant, Szczesny, ayant été obligé de briller pour empêcher Zapata (32e) et Malinovskyi (41e) de relancer les visiteurs. Mais au repos, la Juve menait toujours d'un but alors qu'Arthur melo, touché après un contact dans les airs avec Romero, avait été remplacé dans l'entrejeu par Adrien Rabiot (27e).

La seconde période allit être très animée, notamment aux alentours de l'heure de jeu. Freuler profitait d'une erreur de Rabiot, qui glissait afin de tirer sous la barre de Szczesny, trompé par la trajectoire du cuir et égaliser. 1-1.

Dans la foulée, la Vieille Dame allait néanmoins obtenir un penalty. Federico Chiesa étant accroché par Hans Hateboer dans la surface bergamasque. Chargé d'exécuter la sentence, Cristiano Ronaldo ratait l'opportunité de jouer à nouveau les sauveurs et s'en voulait d'ailleurs énormément.

La Juve réagissait, mais Gollini sortait un arrêt réflexe incroyable sur Alvaro Morata pour calmer les velléités turinoises. Si la Juve dominait toujours, la Dea restait dangereuse. et à un quart d'heure de la fin, Szczesny devait détourner des deux mains une tentative de Romero. L'ancien gardien d' devait aussi intervenir sur une tentative de Gomez à dix minutes de la fin.

Mais plus rien n'allait être marqué dans ce match. Les deux équipes se quittent donc en partageant les points.