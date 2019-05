Juventus-Atalanta 1-1, l'Atalanta accroche la Juve et se rapproche de la C1

37e journée de la

- : 1-1

Buts : Mandzukic (80e); Ilicic (33e)

Quatre jours après avoir été défaite par la en finale de la Coupe d' (2-0), l'Atalanta Bergame s'est bien consolée en ramenant un nul des plus précieux de son déplacement à la Juventus. Face au champion sortant, les protégés de Giam Piero Gasperini auraient même pu l'emporter sans l'égalisation tardive de Mario Mandzukic.

À dix minutes de la fin, l'attaquant croate a sauvé la mise à son équipe en reprenant du bout du pied un service de Juan Cuadrado. Avec ce but, la Vieille Dame s'évite une deuxième défaite de rang qui aurait fait tâche, même si le Scudetto est déjà dans la poche. Les Bianconeri n'ont par ailleurs plus gagné depuis un mois et la réception de la .

100 - Atalanta is the first team to reach the milestone of the 100 goals in all competitions 2018/19. Overwhelming. #JuveAtalanta