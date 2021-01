Juventus - Andrea Pirlo : "Nous nous sommes compliqués la vie"

L'entraîneur de la Vieille Dame a reconnu que son équipe n'avait pas été suffisamment dans la maîtrise face au Genoa, mercredi, en Coupe d'Italie.

La a énormément lutté contre Gênes mais a finalement réussi à atteindre les quarts de finale de la Coupe d' , où elle affrontera le vainqueur du match - . Interviewé après la rencontre, Andrea Pirlo a commenté avec un soupçon de regret la victoire remportée à la fin des prolongations (3-2).

"Nous nous sommes compliqués la vie tout seuls. Nous avons bien commencé en première période, c'est dommage car nous aurions pu mieux gérer nos forces. La est un objectif, il était important de gagner pour passer le tour ce soir", a déclaré l'ancien milieu de terrain du club, pour Rai Sport.

"Nous avons manqué un peu de concentration pendant les matches"

"Tous les matches ont été en prolongations, nous savons que ces matchs secs sont difficiles. Ces jours-ci, nous aurons le temps de récupérer et de réfléchir au match contre l'Inter", a ensuite expliqué le technicien transalpin, avant de souligner les présences de joueurs inexpérimentés pour justifier le manque de maîtrise.





"Sur le terrain, il y avait beaucoup de garçons lors de leur première expérience, il peut y avoir une certaine inattention (...) Nous avons manqué un peu de concentration pendant les matches, notamment dans la gestion de certains moments qui nous ont amenés à faire des faux pas. Nous travaillons là-dessus pour nous améliorer."

Kulusevski décisif avec un but et une passe décisive, a pour sa part été à la hauteur selon son entraîneur. "Rappelons-nous qu'il est très jeune et n'a disputé qu'un seul championnat avec les grands. Le saut vers la Juventus n'est pas facile à absorber. Quand il va bien, il peut donner le meilleur de lui-même, il doit être plus continu car ici chaque balle a un poids différent", a estimé Andrea Pirlo, qui doit composer avec plusieurs absences liées au Covid-19 (Alex Sandro, Cuadrado et De Ligt).