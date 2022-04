Juventus : Allegri sonne la fin de la saison, cap sur l'année prochaine

La Juventus est tombée à domicile et a mis fin à une série de 16 résultats positifs consécutifs en championnat. Lors du "Derby d'Italie" contre l'Inter Milan, les Bianconeri se sont arrêtés au pire moment : le rêve du Scudetto s'est éteint. L'entraîneur des Bianconeri, Massimiliano Allegri, a commenté la défaite de son équipe aux micros de "DAZN" après le match.

Une défaite et la fin d'un mince espoir

Il ne s'est pas étalé sur le penalty accordé à l'Inter, souhaitant surtout retenir le positif. "Évitons de dire des choses qui ne sont pas nécessaires. Nous avons fait une bonne performance. Nous avons beaucoup créé, nous avons beaucoup tiré au but, c'est dommage pour la défaite. C'était une bonne performance de la Juve. Cette équipe peut encore s'améliorer. Aujourd'hui, nous avons plus verticalisé, nous avons trouvé plus d'attaquants, il y a eu des insertions, nous avons aussi fait un bon match sur le plan technique", a-t-il confié.

Pour Allegri, l'Inter reste le favori pour le titre

"Maintenant, il sera possible de dire que la Juventus est coupée de la lutte pour le Scudetto. Nous devons conserver la quatrième place et nous préparer à partir sur les starting-blocks pour gagner l'année prochaine. L'Inter est le favori pour le Scudetto, il suffit de regarder son calendrier, qui est plus facile que ceux de Milan et Naples. Pour eux, il s'agissait d'un défi important", a ensuite analysé le technicien transalpin, qui a de vrais motifs d'espoir.

"Il y a des marges d'amélioration pour cette équipe. L'année prochaine sera une année où nous jouerons ensemble. Il y a eu beaucoup d'actions, aujourd'hui j'ai plus aimé l'équipe, Rabiot, Zakaria lui-même, dans la recherche de verticalisations. Vlahovic a touché beaucoup de ballons, il y avait beaucoup d'actions à la vitesse près de la zone, une bonne technique. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions commencer à gagner le championnat l'année prochaine". Les supporters de la Vieille Dame n'attendent que ça.