Juventus, Allegri : "Ramsey, un excellent joueur"

Massimiliano Allegri, l'entraineur de la Juventus, a dit tout le bien qu'il pensait de sa future recrue, le Gallois Aaron Ramsey.

En fin de contrat à Arsenal, Aaron Ramsey rejoindra l'été prochain la Juventus de Turin pour un nouveau challenge. Son transfert a été entériné en début de semaine. Du côté du Piémont, et malgré un effectif actuel très riche, on attend son arrivée avec impatience. Massimiliano Allegri a hâte de pouvoir compter sur un élément technique et expérimenté.

"Bien sûr que c'est un très grand joueur", a indiqué le technicien bianconero, ce jeudi lors de la conférence de presse précédant le match de championnat contre Frosinone (24e journée de Serie A). Tout en louant les qualités du Gallois, il a avoué qu'il fallait qu'il "l'entraine pour se faire une opinion".

L'article continue ci-dessous

Ramsey rejoindra les champions d'Italie l'été prochain. Mais, est-il certain qu'Allegri sera encore aux commandes de la Veille Dame à ce moment-là ? La réponse du principal intéressé est dépourvue de toute ambiguïté : "j'ai un contrat avec la Juventus et je me sens très heure ici".

En attendant de pouvoir compter sur Ramsey, la Juventus et son coach ont des échéances à court terme à préparer. Dans une semaine, les Bianconeri défient l'Atletico Madrid en Ligue des Champions. Un rendez-vous capital, mais auquel on refuse pour l'instant de trop penser : "pour l'instant, nous ne devons penser qu'à Frosinone, a prévenu Allegri. Ça sera trois autres points dans la course au Scudetto. Nous devons avoir à l'esprit que cette équipe a gagné trois fois à l'extérieur. Nous devons jouer avec la bonne attitude, et c'est la meilleure façon d'être bien préparés pour le match de Ligue des Champions".

Même s'il prend les matches les uns après les autres, Allegri va quand même faire tourner lors de ce rendez-vous domestique. En défense, Barzagli et Chiellini vont être ménagés, de même que le jeune Rugani. Blaise Matuidi devrait aussi bénéficier de repos en vue de l'empoignade contre les Rojiblancos. Pour ce qui est des rentrants, Spinazzola, De Sciglio et Cancelo devraient tous bénéficier du temps de jeu.