Juventus, Allegri : "Nous faisons une saison extraordinaire"

Massimiliano Allegri, l'entraineur de la Juventus, a tenu à défendre le bilan de son équipe au sortir d'une saison achevée par un seul trophée.

Pour la première fois depuis cinq ans, la de Turin a achevé sa saison avec seulement un seul trophée amassé, celui du champion d' . Les Bianconeri n'ont pas réussi à préserver la coupe nationale, dont ils étaient les tenants depuis 2015. Et, ils ont encore une fois échoué dans leur quête du Graal européen, avec cette élimination frustrante essuyée en quarts de finale contre l' .

Comme on pouvait s'y attendre, c'est l'entraineur qui a cristallisé l'essentiel des critiques à la suite de cette campagne en dents de scie. Massimiliano Allegri n'a même jamais été autant montré du doigt que cette année, et des rumeurs ont même fait état d'un possible divorce entre lui et le club. Des bruits que l'intéressé s'est vite chargé de balayer en indiquant qu'il restait au club et que de toute façon il était encore lié contractuellement à la Vieille Dame.

Allegri a donc choisi de poursuivre sa mission. Et il a aussi pris la peine de répondre aux détracteurs. Pour lui, décrier un club qui vient d'être couronné champion d'un des meilleurs championnats d'Europe n'a absolument pas de sens.

L'article continue ci-dessous

"Gagner la c'est déjà extraordinaire"

"La Juventus a connu une autre saison extraordinaire en remportant 50% des compétitions auxquelles nous avons participé. Ainsi, lorsque nous avons remporté le titre de la , nous avons atteint un objectif qui est déjà extraordinaire en soi. Gagner autant peut paraitre normal aux gens mais c'est très difficile", a lâché le technicien toscan ce lundi alors qu'il présentait son livre "E' molto semplice" ("c'est très simple") au Salon des Livres de Turin.

La Juventus, qui reste sur un faux-pas contre la Roma (0-2), a encore deux matches à jouer cette saison. Dimanche prochain, elle accueillera l' à domicile. Puis, le 26 mai, elle se déplacera à la .