Juventus : Allegri confirme le départ de Cristiano Ronaldo

L'entraîneur de la Juventus Turin Massimiliano Allegri, confirme que Cristiano Ronaldo va partir.

Max Allegri s'est exprimé en conférence de presse à la veille de Juventus-Empoli, évoquant le cas Cristiano Ronaldo.

La Juventus va évoluer à domicile samedi soir lors de la deuxième journée de Serie A contre Empoli. Le principal sujet de discussion en conférence de presse ce vendredi était, à n'en point douter, Cristiano Ronaldo, qui devrait rejoindre Manchester City dans les prochaines heures.

Massimiliano Allegri confirme les adieux imminents de CR7

"Hier, Ronaldo m'a dit qu'il n'avait pas l'intention de rester à la Juventus : c'est pourquoi il ne s'est pas entraîné ce matin et ne sera pas convoqué pour Juve-Empoli. Déçu ? Non, il a fait un choix. Sivori, Del Piero, Zidane et d'autres sont partis de la Juve. La Juve reste, ce qui est le plus important. Ronaldo doit être remercié pour ce qu'il a fait, mais maintenant nous allons de l'avant."

La Juventus pourrait désormais acheter un autre attaquant, mais seulement sous certaines conditions.

"Nous sommes en phase avec le club, si nous trouvons un joueur qui peut améliorer l'effectif alors tant mieux, sinon nous resterons avec ceux qui sont là et qui ont tout le potentiel pour faire une grande saison. L'équipe est excellente. Les alibis et les circonstances atténuantes sont pour les perdants."

Un joueur qui restera sûrement à Turin est Weston McKennie, pourtant au centre de certaines rumeurs du marché ces dernières semaines.

"McKennie ne doit absolument pas partir : c'est un joueur offensif. Et pour les joueurs offensifs, nous sommes assez bien placés", tonne ainsi Allegri.

"Morata est bien, Chiesa est un attaquant, mais je déciderai de la formation demain. En l'absence de Ronaldo, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent marquer des buts, il faudra les répartir, travailler en équipe. Avec sérénité et envie, et l'objectif de gagner", a ajouté le coach piémontais.