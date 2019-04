Juventus-Ajax | Streaming, TV, compos, horaire : tout ce qu'il faut savoir

Retrouvez tout ce qu'il faut savoir sur le quart de finale retour de la Ligue des champions qui va opposer la Juventus à l'Ajax ce mardi (21h).

La Juvenuts reçoit l' mardi soir dans son fief de l'Allianz Stadium. Des quatre quarts de finale, c'est peut-être celui qui reste le plus indécis et donc le plus excitant. Le 1-1 de l'aller laisse place à tous les scénarios possibles. En 8es de finale, avec sa balade en terre madrilène, le club néerlandais a déjà prouvé qu'il pouvait faire chuter un grand d'Europe sur ses terres, et il sera très motivé pour réediter cette performance. Les Bianconeri auront donc à être sur leurs gardes, même s'ils enregistrent le retour de Cristiano Ronaldo. Contrairement aux Merengue, eux sont prévenus du danger que peut représenter l'Ajax, comme l'a judicieusement souligné l'ancienne légende hollandaise Ruud Krol. L'erreur ne sera donc pas permise pour la Vieille Dame, surtout qu'elle est quête de son premier sacre en C1 depuis 1996.

Match -Ajax Amstedam Date Mardi 16 avril 2019 Horaire 21h00

OÙ VOIR LE MATCH ?

En , le match sera diffusé sur la chaîne RMC Sport 2.

Chaîne TV française Streaming RMC Sport 2 RMC Sport

COMPOS PROBABLES

LES MEILLEURES STATISTIQUES OPTA

- La Juventus n’a perdu aucun de ses 10 derniers matches contre l’Ajax toutes compétitions confondues, la plus longue série d’invincibilité contre une même équipe en compétition européenne (à égalité avec le contre ).

- L’Ajax n’a perdu aucun de ses 4 derniers déplacements contre des équipes italiennes en compétition européenne (2 victoires, 2 nuls), après avoir perdu 7 des 8 précédents (1 nul).

L'article continue ci-dessous

- La Juventus pourrait se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la 3e fois au cours des 5 dernières saisons, atteignant déjà le dernier carré lors des éditions 2014/15 et 2016/17.

- L’Ajax pourrait se qualifier pour la 1ère fois en demi-finale de la Ligue des Champions depuis l’édition 1996/97, aucune équipe néerlandaise n’y est parvenue depuis le lors de l’édition 2004/05.

- C’est seulement la 3e fois que la Juventus obtient un match nul à l’extérieur lors d’un match aller de la phase à élimination directe de Ligue des Champions. Dans ce cas de figure, son bilan est équilibré avec une qualification (Rosenborg – quart de finale en 1996/97) et une élimination ( – demi-finale en 1998/99).