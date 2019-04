Juventus, Agnelli confirme la présence d'Allegri la saison prochaine : "Il sera avec nous"

Le président de la Juventus a confirmé la présence de son entraîneur sur le banc de touche la saison prochaine malgré l'échec en C1.

La ne sera pas au rendez-vous des demi-finales de la . La faute à une surprenante et conquérante équipe de l' Amsterdam. Les Néerlandais ont eu raison des Bianconeri à Turin ce mercredi soir avec des réalisations de Van de Beek et De Ligt. Pour autant, même si la déception était présente du côté de la Juventus, les dirigeants italiens ne comptent pas tout chambouler l'été prochain.

En effet, après la rencontre, Andrea Agnelli, président de la Juventus, a été invité à commenter le futur de son entraîneur, Massimiliano Allegri. Le président de la Juventus a laissé clairement entendre au micro de Sky Italia que son technicien n'est pas menacé malgré l'échec en C1 : "La Ligue des champions était un objectif, et ça le sera la saison prochaine. Nous avons un onze jeune. Allegri sera encore avec nous. Il lui reste un an de contrat. Nous nous verrons à la fin de la saison pour repartir au combat".

Allegri veut rester

Le poste de Massimiliano Allegri n'est donc pas menacé à en croire les déclarations de son président. La Juventus va, selon toute vraisemblance, décrocher un huitième Scudetto consécutif le week-end prochain. Le président du club italien aurait pu avoir envie de changement au sein de son staff afin d'apporter une nouvelle dynamique à l'équipe mais ce n'est pas le cas. Et cela tombe bien car Massimiliano Allegri a également affiché son souhait de rester après la défaite contre l'Ajax au micro de Sky Sport Italia.

"Avec le président, on a parlé il y a quelques jours avec l'idée de se revoir. Mais ma décision a été prise il y a longtemps et c'est celle de rester. J'ai un contrat et il y a du travail à faire. La motivation, si je ne l'avais pas, je l'aurais dit au président, a-t-il poursuivi. Mais ce n'est pas le cas. Je pense que durant ces cinq ans, on a bien travaillé, les joueurs ont progressé. Gagner cinq scudetti, ça n'est pas facile, faire deux finales de Ligue des champions, ça n'est pas facile, gagner quatre Coupes, ça n'est pas facile", a indiqué l'entraîneur de la Juventus, présent au club depuis l'été 2014 et qui a souvent laissé planer le doute sur son avenir après avoir hésité à partir l'été dernier.

On prend les mêmes et on recommence, voici la politique souhaitée par la Juventus pour la saison prochaine. Les Bianconeri qui n'ont plus remporté la Ligue des champions depuis 1996 et une victoire face à l'Ajax en finale, auront à coeur de prendre leur revanche la saison prochaine en brisant enfin la malédiction en C1. Plus que jamais, la Juventus sera motivée à briller sur la scène européenne, mais elle va devoir prendre son mal en patience.