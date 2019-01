Juventus - AC Milan : En Arabie saoudite, l'Italie s'offre une Supercoupe de la discorde

L'organisation de la Supercoupe d'Italie entre Bianconeri et Rossoneri du côté de Djeddah, 2e ville d'Arabie Saoudite, a suscité de vives polémiques.

Alors que la Juventus et l'AC Milan se disputeront la Supercoupe d'Italie ce mercredi pour étoffer un peu plus leur palmarès, le contexte autour de cette rencontre organisée en Arabie saoudite a été sulfureux. En raison de plusieurs polémiques liées au droit de l'hommes, de la femme et de la presse, cette finale suscite bien des controverses à Djeddah, deuxième ville du pays. Malgré plusieurs mises en garde et demandes de report, la Lega (la Ligue de football professionnel italienne) a décidé d'aller au bout de sa démarche pour ce match de prestige.

Une "caution sportive" de la part des deux clubs ?

Depuis plusieurs mois, le prince héritier Mohammed ben Salmane Al Saoud est dans la tourmente en raison de son application supposée dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, à l'ambassade saoudienne de Turquie. Allan Hogarth, responsable de la section politique d’Amnesty International au Royaume-Uni, a mis en garde les dirigeants du football italien et des deux clubs impliqués sur leur volonté de jouer ce match. "Même avant le meurtre de Jamal Khashoggi, l’Arabie saoudite présentait un épouvantable bilan à propos des droits de l’homme. Les grands clubs, comme la Juventus et l’AC Milan, doivent comprendre que leur participation à des événements sportifs dans ce pays pourrait être considérée comme une caution sportive."

En dehors de ce souci diplomatique considérable, une autre décision a été vivement pointée du doigt par plusieurs associations féministes. Ainsi, au sein du King Abdullah City Stadium (60 000 places), une femme non accompagnée ne pourra pas assister seule à ce match, en raison de la législation en vigueur dans le pays du Golfe Persique. "J'exprime mon désaccord le plus vif. Il est inadmissible que le football italien fasse semblant de ne pas voir cette discrimination évidente", a ainsi commenté Vincenzo Spadafora, le secrétaire d'État italien à la parité des sexes." Dans son ensemble, la presse italienne a fustigé la décision des dirigeants du football transalpin de ne pas jouer le match dans un autre pays, plus souple sur les droits de l'homme et les supportrices.

L'article continue ci-dessous

C'est seulement depuis le début de l'année 2018 que les femmes ont le droit de se rendre dans les stades saoudiens, même si elles doivent dans des tribunes non mixtes vis-à-vis des hommes. Pour ce Juventus-AC Milan les conditions sont également restrictives. En conférence de presse avant le match à Bologne en Coupe d'Italie, Massimiliano Allegri a été interpellé sur l'éthique de cette rencontre. "On parle de ça mais il faut évoquer d’autres choses car ce serait une conférence de presse politique. Je ne suis pas un homme politique, il y en a déjà de très bons en Italie. Il y a eu un contrat fait par la Lega et nous on doit jouer là-bas." Pour l'entraîneur de la Vieille Dame, le tableau ne serait pas entièrement noir puisque les femmes peuvent tout de même voir ce match sous certaines conditions. "En plus, il y a un progrès des femmes qui peuvent se rendre au stade. C’est un petit pas vers l’avant, voyons cela de manière positive. Je crois que l’Italie a des rapports économiques proches avec l’Arabie Saoudite. Nous devons jouer ce match."

Tiger Woods et Rafael Nadal ont décliné des invitations de Riyad

Si le football a été aveugle ces derniers jours, d'autres sportifs ont ouvert les yeux sur les maux de l'Arabie saoudite. Le golfeur Tiger Woods ainsi refusé de venir jouer un tournoi (Saudi International) du 31 janvier au 3 février prochain. Le Tigre a ainsi décidé de ne pas empocher la prime de 2,9 millions d'euros qui était prévue pour sa participation. Côté tennis, Rafael Nadal et Novak Djokovic ne sont pas venus jouer un match d'exhibition fin décembre. Officiellement, c'était pour préserver l'Espagnol qui était blessé mais en coulisses, c'est bien la question de l'image renvoyée qui a été à l'origine de ce déclin. À bon entendeur...