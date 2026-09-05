Juventus - AC Milan, avant-match de Serie A : tout ce qu’il faut savoir

Juventus - AC Milan : détails du match

Serie A - Journée 3 6 sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

La Juventus et l’AC Milan donneront le coup d’envoi le 6 septembre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Les géants italiens s’affrontent à Turin

La Juventus retrouve l’Allianz Stadium pour recevoir l’AC Milan sous les projecteurs du dimanche soir à l’occasion de la 3e journée de la saison 2026/27 de Serie A. Forts de deux victoires consécutives et de deux clean sheets de suite avant ce week-end, les Bianconeri visent un nouveau succès crucial à domicile afin de maintenir leur élan en ce début de saison en tête du classement. Pour l’AC Milan, ce déplacement vers l’ouest jusqu’à Turin constitue un immense test pour s’appuyer sur son propre début de campagne nationale parfait.

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La Juventus fait plier Parme après la pause

La Juventus aborde ce dimanche après avoir signé une victoire maîtrisée 2-0 à domicile contre Parme lors de la 2e journée, le 29 août. Après une première période sans but, le remplaçant Nicolás González a débloqué la situation à la 62e minute avant que Teun Koopmeiners n’assure les trois points à la 88e minute. Ajouté à son succès 1-0 à l’extérieur contre Frosinone lors de la journée d’ouverture, ce résultat permet à la Juventus d’afficher le maximum de 6 points sans avoir encaissé le moindre but, preuve d’une organisation défensive très solide dans une arrière-garde emmenée par Gleison Bremer.

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Ramos mène la victoire des Rossoneri contre Venise

L’AC Milan arrive à Turin plein de confiance après avoir décroché une victoire 2-0 contre Venise à San Siro lors de la 2e journée, le 28 août. L’attaquant Gonçalo Ramos a inscrit le premier but à la 69e minute avant qu’un but contre son camp tardif de Redouane Halhal ne scelle le résultat. Ajouté à son succès 2-1 à l’extérieur contre le Torino lors de la 1re journée, l’AC Milan compte lui aussi 6 points sur 6 possibles, en s’appuyant sur un dispositif offensif énergique articulé autour de Luka Modrić et Gonçalo Ramos.

Solidité défensive contre attaque dynamique à l’Allianz Stadium

Historiquement, les confrontations entre ces deux clubs majeurs se caractérisent par une immense discipline tactique et une forte intensité du début à la fin. La défense impénétrable de la Juventus fera face à son plus grand défi jusqu’ici contre la dangereuse ligne offensive de Milan. Alors que de faibles écarts séparent les principaux prétendants au début de la course au Scudetto, l’affiche de dimanche promet un classique duel italien dès le coup d’envoi.

Compositions probables

Juventus: Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Locatelli, Luiz; Conceicao, Gonzalez, Boga; Kolo Muani

AC Milan: Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Bartesaghi; Rabiot, Cisse; Ramos

Infos d’équipe & effectifs

La Juventus aborde ce match sans Andrea Cambiaso, blessé lors de la victoire contre Parme. Luciano Spalletti n’a confirmé aucune composition probable à ce stade, et de nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Ruben Amorim ne signale aucune blessure ni suspension dans le camp milanais avant le déplacement à Turin. Aucune composition probable n’a été confirmée pour les visiteurs, et les informations sur l’équipe seront mises à jour dès qu’elles seront disponibles.

Forme

La Juventus a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec une défaite et aucun match nul sur cette série. Sa sortie la plus récente s’est soldée par une victoire 2-0 à domicile contre Parme, et elle a également obtenu un succès 1-0 à l’extérieur face à Frosinone lors de son précédent match de Serie A. Sur ces cinq rencontres, la seule défaite est intervenue contre l’Inter lors d’un match amical de pré-saison, perdu 2-1. La Juventus a marqué six buts et en a encaissé trois sur cette séquence de cinq matches.

Milan a lui aussi gagné trois de ses cinq derniers matches, avec une défaite et un nul. Son résultat le plus récent a été une victoire 2-0 contre Venise, et il a ensuite enchaîné avec un succès 4-2 à l’extérieur contre Manchester United en pré-saison. L’unique défaite sur cette série a été un revers 3-0 contre Chelsea lors d’un amical. Milan a inscrit dix buts sur ces cinq matches et en a concédé cinq.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est terminée sur un score de 0-0, à San Siro en avril 2026 en Serie A. Le duel précédent, également en Serie A en octobre 2025, s’était aussi achevé sans but à l’Allianz Stadium. Sur les cinq dernières confrontations directes, la Juventus compte une victoire, Milan une victoire, et trois matches se sont terminés à égalité, le seul résultat décisif en Serie A entre eux étant une victoire 2-0 de la Juventus en janvier 2025.