Juve : Un prix pas si élevé que ça pour Cristiano Ronaldo

La Juventus serait disposée à brader Cristiano Ronaldo, dont le salaire pose problème aux dirigeants.

Le départ de Cristiano Ronaldo de la Juventus se rapproche après que Porto a éliminé les Turinois de la Ligue des champions en 8es de finale.

La superstar n'a pas aidé l'équipe de Serie A à remporter le titre européen, l'un des objectifs majeurs fixés lorsqu'il a rejoint le club en 2018.

Désormais, le Corriere dello Sport est allé jusqu'à mettre un prix sur Cristiano, affirmant que la Juventus lui permettrait de partir pour 29 millions d'euros.

Le club d'Andrea Pirlo veut le faire bouger et lse débarrasser de ses 31 millions d'euros de salaire par an en période de pression financière.

De mauvais résultats en Europe et un impact toujours plus faible sur le merchandising signifient que Cristiano ne vaut plus l'investissement aux yeux de certains directeurs de la Juve.

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Ronaldo a déjà prouvé par le passé qu’un morceau de papier ne pouvait l’empêcher d’aller voir ailleurs. Les dirigeants turinois en sont d’ailleurs conscients comme l’a déclaré Fabio Paratici au lendemain de l’élimination.

"Avec ces grands joueurs, vous savez toujours que lorsqu'ils décident de mettre fin à leur expérience avec une équipe et de passer à une autre expérience, ce sont eux qui décident et vous devez respecter cette décision."​

L'article continue ci-dessous

Si comme souvent quand il est question de départ de Cristiano Ronaldo, le PSG est annoncé comme une destination potentielle. Rumeur qui a été balayée par Leonardo, jeudi soir. Mais en Espagne, c’est une véritable bombe qui a été lâchée dans l’émission El Chiringuito.

D’après les médias espagnols, Jorge Mendes, agent historique de CR7, aurait tout simplement recontacté le Real Madrid afin de jauger les chances d’un potentiel retour du Portugais dans la capitale espagnole.

Depuis le départ de Ronaldo, le Real n’a toujours pas réussi à trouver de successeur malgré le changement de statut de Benzema et pourrait donc voir d’un bon oeil ce retour. Mais en Italie, Cristiano Ronaldo émarge à 30 millions d’euros annuels. Le Real serait-il prêt à mettre ce prix pour un joueur de 36 ans ? Rien n'est moins sûr...