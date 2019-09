Juve - Ronaldo "méritait" de gagner le trophée The Best selon Paratici

Le directeur sportif de la Vieille Dame est persuadé que Cristiano Ronaldo aurait mérité de remporter le trophée, finalement remis à Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo aurait dû remporter le titre de meilleur joueur lors des trophées FIFA The Best à la place de Lionel Messi, a estimé le directeur sportif de la , Fabio Paratici. L'Argentin a remporté cette distinction pour la première fois lors de la cérémonie tenue ce lundi à Milan, devançant le défenseur de Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo.

"Nous sommes aussi déçus à propos du trophée de la nuit dernière, a déclaré Paratici au Corriere dello Sport. Même si nous respectons Messi, qui est un grand joueur, nous pensons qu'après la saison dernière et en ayant gagné la , la et la Supercoupe d' , ainsi qu'en ayant fait une très belle campagne en , il [Ronaldo] méritait ce trophée."

Son total de 36 points l'a pourtant placé derrière Messi (46) et Van Dijk (38). Un résultat déterminé par les votes de capitaines et d'entraîneurs d'équipes internationales, ainsi que de journalistes.

Absent lors de l'événement, CR7 a pour sa part fait appel à Instagram pour réagir à ce résultat.

"La patience et la persévérance sont deux caractéristiques qui différencient le professionnel de l'amateur, a-t-il notamment écrit. Tout ce qui est grand aujourd'hui à commencé par être petit. Vous ne pouvez pas tout faire, mais faites tout pour que vos rêves deviennent réalité. Et gardez à l'esprit qu'après la nuit vient toujours l'aube."

Absent ce mardi à Brescia (2-1), reste à savoir si le Portugais sera de retour samedi, pour la réception de la Spal (15h).