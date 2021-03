Juve - Ronaldo, Dybala, Pirlo… Nedved ferme la porte !

Lors d’une interview accordée à DAZN, Pavel Nedved, vice-président de la Juve, a abordé les cas Ronaldo, Dybala et Pirlo. Tous vont rester, selon lui.

Alors que la presse espagnole s’emballe et annonce l’envie de Cristiano Ronaldo de retourner au Real Madrid, Pavel Nedved a été contraint de réagir. Lors d’une interview accordée à DAZN, le vice-président turinois a fermé la porte à un éventuel départ de la star portugaise.

CR7 "intransférable" selon Nedved

"Ronaldo a un contrat avec la Juve, et celui-ci s’achèvera le 30 juin 2022, a rappelé Nedved lors d’une interview accordée à DAZN pour mettre les points sur les i. Il restera au club la saison prochaine, il est tout simplement intransférable".

Une simple posture ? Il se murmure effectivement que CR7 veut retourner à Madrid, mais la Casa Blanca privilégierait les transferts de Kylian Mbappé (PSG) ou Erling Haaland (Dortmund) pour cet été. Et en dehors de la capitale espagnole, rares sont les destinations potentielles pour le quintuple Ballon d’Or.

Pirlo ne bougera pas non plus

Manchester United pourrait également avoir les moyens pour réaliser une telle opération, mais les Red Devils ne comptent visiblement pas faire revenir l’attaquant de 36 ans, Jadon Sancho étant la priorité pour l’été à venir.

CR7 ne bougera pas selon Nedved, donc. Tout comme son entraîneur Andrea Pirlo, lui aussi remis en cause après l’élimination précoce de la Juve en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Porto. "Il sera notre manager la saison prochaine, c’est sûr à 100%", a déclaré le Ballon d’Or 2003 pour DAZN.

Dybala, Nedved n’a "rien à ajouter"

Quid de Dybala ? Constamment blessé cette saison, l’Argentin a été ramené… à son contrat, qui prendra également fin en 2022. "Il nous a manqué cette saison. Sa présence nous garantit des buts et des solutions offensives. Il a encore un an de contrat, et je n’ai rien à ajouter à ce sujet", a-t-il ajouté.

"À la Juve, les joueurs sont constamment sollicités et toutes les options sur le mercato sont prises en compte", a-t-il rappelé. Dybala parti pour rester, donc, même si Nedved s’est montré bien plus ferme pour le cas Ronaldo.