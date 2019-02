Juve - Pour Nedved, Dybala "joue beaucoup mieux" que la saison dernière

Pavel Nedved, vice-président de la Vieille Dame, s'est montré convaincu par les performances de Paulo Dybala sous le maillot de la Juve cette saison.

Le vice-président de la Juve a parlé aux médias lors de l'inauguration d'une nouvelle exposition d'art au J-Museum.



"En accord avec le thème de l'exposition, nous voyons notre équipe pleine de super-héros", a déclaré Nedved.



“Nous tenons beaucoup à nos joueurs et pensons avoir une très bonne équipe. C’est vrai, Dybala n’a pas marqué autant de buts qu’il l’a fait l’an dernier, mais il joue beaucoup mieux et je suis très heureux de ses performances", a indiqué Nedved.



Le match à Sassuolo dimanche sera difficile, d'autant que la Juve a récemment rencontré des problèmes en sortant de la Coupe d'Italie à Atalanta et en concédant un nul surprenant contre Parme (3-3) en Serie A.



"Nous ne pensons absolument pas à la Ligue des champions, car il y a d’importants matches de Serie A à jouer. Nous sommes très concentrés et travaillons sur tous les fronts. Sassuolo ne représente pas un carrefour, c'est juste un match de trois points que nous voulons absolument gagner", a commenté le vice-président de la Vieille Dame.