Juve - Pirlo admet : "Je ne suis pas content de moi"

L'entraîneur de la Juventus revient sur sa première saison décevante sur le banc des Bianconeri.

Après son succès face à Parme, la Juventus s'est encore arrêtée. Cette fois à Florence, laissant la Viola invaincue dans les confrontations directes avec les Bianconeri cette saison, après avoir gagné 3-0 lors du match aller à Turin. Cette fois, Vlahovic a marqué sur un penalty et Morata a égalisé en seconde période.

Ce fut un match difficile pour la Juventus, qui a dit adieu au Scudetto une fois pour toutes grâce à une nouvelle victoire de l'Inter. Maintenant, il va falloir se battre battre pour une place en Ligue des champions, compte tenu du classement très serré avec la Lazio, le Milan, l'Atalanta, le Napoli et la Roma, qui doivent encore jouer.

À la fin du match nul contre la Fiorentina, Pirlo a parlé de sa première année à la Juventus qui, si l'on exclut la finale de la coupe d'Italie encore à jouer et la Supercoupe d'Italie remportée, n'a certainement pas donné de grandes satisfactions entre le championnat et la Ligue des champions.

Les sensations un mois après la fin des concours, ne sont pas bonnes : "Par rapport aux attentes initiales, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait, et je ne pense pas que le club le soit non plus", a reconnu l'ancien milieu de terrain italien.

Le match contre la Fiorentina a également été largement décevant : "Nous avons eu une très mauvaise première mi-temps, au lieu de cela nous avons dû faire face d'une autre manière, car c'était un match fondamental dans la course à la Ligue des Champions".

Symbole de cette période difficile, Cristiano Ronaldo, le visage sombre après n'avoir encore pas été décisif. Pirlo, lui, le défend : "À mon avis, il n'a pas mal fait, il était plus en jambes que dans les autres matchs, il a eu des occasions qu'il n'a pas concrétisées, mais dans l'ensemble il n'a pas mal fait".

Il reste encore quelques matchs entre le championnat et la finale de la coupe d'Italie pour pouvoir retrouver une position clé dans la Ligue des Champions : la quatrième place est l'objectif minimum pour sauver partiellement l'année.