Juve - Pirlo a vu une "équipe sans personnalité" contre l'Atlético Madrid

Andrea Pirlo n'a pas apprécié la performance de la Juventus Turin contre l'Atlético Madrid.

Mercredi soir, la Juventus s’est inclinée sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (2-0). Une rencontre que la Vieille Dame a semblé traverser avec de grandes difficultés.

Cristiano Ronaldo n'a rien pu faire pour empêcher le revers de sa nouvelle équipe.

Sondé à propos de la rencontre, Andrea Pirlo a été très critique. L'ancien meneur de la Vieille Dame a ainsi mis en exrgue le manque de personnalité de l'équipe dirigée par Massimiliano Allegri.

"C’est normal d’être sous pression quand vous avez de tels objectifs. Si vous jouez à la Juventus, vous devez supporter la pression et donner tout ce que vous avez. Malheureusement, j’ai vu une équipe sans personnalité, peu désireuse de proposer du jeu ou inventer quelque chose. Cela ressemblait à une équipe attentiste qui laissait filer les minutes", a indiqué Pirlo dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport.

Pour autant, Massimiliano Allegri, lui, se veut optimiste pour l'avenir.

"Nous sommes passés à côté de la seconde période car nous avons fait l’erreur de les laisser prendre les devants. Ils sont très bons pour faire pencher le match sur un fait de jeu. Nous avions déjà risqué sur une balle perdue et puis nous n’avons même pas fait un tir cadré en seconde période"

"Nous avons échoué mais nous avons encore la possibilité de récupérer ce match. Nous sommes confiants et nous aurons le temps et la place pour remonter. Ca ne sert à rien de pleurer sur notre sort, l’Atletico te fait toujours jouer mal et nous avons raté notre seconde période. (…) Il y a beaucoup de déception, mais ça arrive souvent qu’une équipe perde l’aller et renverse la situation au retour", a indiqué le technicien italien en conférence de presse.