Juve-Naples 2-0, la Juve s'offre la Supercoupe d'Italie

La Juventus Turin remporte sa 9e Super Coupe d'Italie avec un succès 2-0 face à Naples. Cr7 et Morata ont marqué.

Alors que la dernière confrontation entre les deux clubs remontait au 17 juin 2020 pour la finale de la Coupe d' que le Napoli a remportée aux tirs au but 0-0 (4-2), la Juve et le club de Campanie se retrouvaient ce mercredi soir pour le compte de la Supercoupe d'Italie.

La première grosse opportunité de la rencontre n'était pas turinoise et intervenait à la demi-heure de jeu.

Lozano prenait le meilleur sur Danilo dans la surface de la Juve afin de reprendre de la tête un centre tendu signé Demme. Et il a fallu une magnifique parade réflexe de Szczesny pour écarter le danger.

La Juve a d'ailleurs dominé lors du premier acte avec une stat de possession à hauteur de 63% et le club piémontais a tenté d'asphyxier les Partenopei avec un pressing haut. Néanmoins, David Ospina n'avait pas du tout été inquiété lors des 45 premières minutes et les visiteurs se montraient plus tranchants en termes d'occasions franches.

La Juve allait tout de même se réveiller en début de seconde période avec une opportunité signée Bernardeschi. Tout partait d'un long centre de Danilo pour McKennie, qui centrait à son tour pour la tête de Bernardeschi. Ospina devait intervenir pour sauver les siens.

La lumière allait venir de Cristiano Ronaldo, l'homme des finales. C'est peu après l'heure de jeu que l'attaquant international portugais allait frapper et ainsi donner l'avantage à son équipe. Une reprise de volée du gauche gagnante sur un corner détourné du bras par Bakayoko. 1-0.

Mais à dix minutes de la fin, McKennie tapait la jambe de Mertens dans la surface et héritait d'un penalty. Néanmoins, Lorenzo Insigne croisait trop sa frappe et Naples ne pouvait pas égaliser.

La Juve a failli doubler son avantage en toute fin de rencontre. Manolas tentait de remonter le ballon depuis la défense napolitaine, mais McKennie récupérait et servait Ronaldo dans la surface. Ce dernier perdait cependant son duel face à Ospina et était de toute façon signalé hors-jeu.

Finalelment, c'est Morata qui allait sceller le destin de la rencontre au bout du temps additionnel. 2-0, score final. La Juve l'emporte face à Naples et s'offre la Supercoupe d'Italie.