Juve, Moise Kean : "Je ne suis ni Messi, ni Ronaldo"

Le jeune attaquant s'est comparé aux deux montres du football mondial, lui qui "espère devenir comme eux".

Moise Kean défraye la chronique en ce moment, en sélection comme en club avec la Turin.

"J'espère devenir comme eux"

Le jeune buteur du club piémontais a d'ailleurs marqué le but de la victoire pour son équipe, ce samedi, contre Empoli (1-0). Né en 2000 est devenu, à 19 ans et 31 jours, le plus jeune joueur à inscrire la bagatelle de 8 réalisations en depuis un certain Mario Balotelli (18 ans et 242 jours en 2009).

«Je suis très content d'avoir atteint ce record, je suis toujours prêt à en réaliser d'autres», a indiqué le jeuve virtuose en zone mixte au terme de la rencontre. Mais ce n'est pas le seul fait d'arme accompli par Keane.

Premier joueur né dans les années 2000 à avoir joué en , marqué en Serie A, joué en et marqué en sélection italienne, il invoque aussi des comparaisons avec des joueurs encore plus presigieux que son compatriotre qui évolue à l'OM.

«Je ne suis ni Messi ni Cristiano Ronaldo, mais j'espère devenir comme eux», a-t-il néanmoins clarifié. Ce samedi, la Vieille Dame, privée de Cristiano Ronaldo, blessé avec le cette semaine, mais aussi de Paulo Dybala, forcé de ne pas participer au match avec une blessure contractée dès l'échauffement, a eu beaucoup de mal à se défaire d' . Il aura fallu attendre la 72ème minute de jeu pour voir Kean, fraîchement entré en jeu, débloquer la situation d'une demi volée décisive.