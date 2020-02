Juve - Matuidi : "Je vais rester ici"

En fin de contrat à l'issue de la saison, le champion du monde a affirmé qu'il resterait à Turin la saison prochaine.

Alors qu'il s'apprête à défier l'Olympique Lyonnais ce mercredi en avec la Juve, Blaise Matuidi a vu les Rhodaniens lui faire les yeux doux ces derniers jours. À l'image de Juninho, qui a estimé que le milieu de terrain tricolore ne jouissait pas de la reconnaissance qu'il mérite.

Malgré cela, l'intéressé a assuré dans une interview accordée à Sport24 qu'il resterait en la saison prochaine : "Je vais rester ici, mon contrat comportait une année supplémentaire en option et le club a décidé de la lever", a-t-il déclaré.

"Je suis très heureux de poursuivre encore une saison de plus ici. Je n’ai jamais eu de doute car j’ai senti la confiance de toutes les parties. C’est sûr que je commence à avoir de l’âge et dans ce choix, je pense aussi à ma famille qui se plaît à Turin."

"La Juve n'a peur de personne"

Le champion du monde a également évoqué le huitième de finale de Ligue des champions à venir et les ambitions des Bianconeri, candidats assumés à la victoire finale.

"La Juve n’a peur de personne. On joue pour gagner tous les matches, c’est la règle ici, tout le monde la connaît. Après, ça ne veut pas dire qu’on manque de respect à . Je les ai souvent vus jouer et s’ils sont en difficulté en , ça reste des joueurs de bon niveau."

Enfin, il a donné le nom du joueur dont lui et ses coéquipiers devront se méfier en priorité au Groupama Stadium : "Houssem Aouar est intéressant dans sa faculté à jouer pour les autres et à se montrer décisif en marquant des buts. C’est un joueur prometteur et très talentueux."

Rendez-vous mercredi soir dans le Rhône.