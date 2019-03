Juve - L'hypothèse Inter Milan pour Allegri ?

Massimiliano Allegri a clôturé ses profils sociaux et pourrait rebondir à l'Inter Milan après la Juventus Turin.

Massimiliano Allegri, l'entraîneur de la Juventus Turin, a clôturé tous ses comptes sociaux, et sera retranché dans le silence qui ne sera interrompu que par les conférences de presse habituelles.





L'entraîneur de la Juventus a surpris tout le monde, notamment parce que le dernier message posté sur Twitter était arrivé au lendemain de la défaite au Wanda Metropolitano contre l'Atletico Madrid (2-0) : une invitation à repartir plus fort qu'auparavant et à croire au retour.



"20 jours, 20 jours pour être prêt à relever le défi de VIVRE et de GAGNER, tous ensemble, jusqu'à la fin".



Évidemment, les critiques ont dû être nombreuses, trop nombreuses: de ceux qui souhaitent son départ, à ceux fatigués de gagner uniquement le championnat en reportant le rendez-vous avec la Ligue des champions.



Selon le Corriere della Sera: Allegri reste en tête de la liste du Real Madrid de Florentino Perez.



Mais la destination la plus "fascinante" à bien des égards serait celle de l’Inter Milan: Giuseppe Marotta continue d’estimer le natif de Livourne qui n’aurait aucun problème à accepter la cour des rivaux éternels après cinq saisons en tant que bianconeri.



Chelsea reste en retrait, si Abramovich conserve sa confiance son envers Sarri jusqu'à la fin de la saison. Les attractions ne manquent pas pour Allegri.