Juve : Le transfert de Ronaldo à Manchester également dans le viseur de la justice

La Juventus a révélé que la vente par le club de Cristiano Ronaldo à Manchester United lors de la fenêtre de transfert de l'été 2021 fait partie d'une enquête en cours sur une prétendue fausse comptabilité à Turin.

Le club de Serie A a fait l'objet d'un ordre de perquisition et de saisie alors que les autorités italiennes passent au crible les transactions commerciales à l'Allianz Stadium.

Des personnalités de premier plan font partie de l'affaire, notamment le président Andrea Agnelli et le vice-président Pavel Nedved. Les Bianconeri se retrouvent de nouveau sous le microscope, 15 ans après le scandale du Calciopoli.

Une déclaration publiée par la Juve dit : "Le club annonce avoir reçu la notification d'un nouvel ordre de perquisition et de saisie relatif aux enquêtes en cours du Procureur de la République auprès du Tribunal de Turin contre le club et certains de ses représentants actuels (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Stefano Cerrato et Cesare Gabasio) et antérieurs."

Aucune nouvelle allégation n'a été faite, suite à l'annonce de l'ouverture d'une enquête, mais la Juve a confirmé que le processus comprend désormais "des ventes permanentes sur le bilan au 30 juin 2021, relatives aux valeurs économiques de la vente du joueur Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo."

Ils poursuivent : "Comme déjà divulgué, la société coopère avec les enquêteurs et avec la Consob et fait confiance pour clarifier tout aspect qui l'intéresse, car elle estime avoir agi en conformité avec les lois et règlements régissant la préparation des rapports financiers, conformément aux principes comptables et en accord avec la pratique internationale dans l'industrie du football et les conditions du marché."

La Juve a accepté la vente de Ronaldo à Manchester United pour 14 millions d'euros en août, la transaction incluant 8 millions d'euros de bonus supplémentaires.

La sanction de ce transfert a déjà été remise en question après qu'il a été révélé que la Juve avait enregistré une perte en capital de 14 millions d'euros suite au retour de Ronaldo en Angleterre.

L'article continue ci-dessous

La Juve coopère toutefois pleinement avec l'enquête et reste catégorique : elle n'a rien fait de mal.

De nombreux responsables du club ont déjà été convoqués pour être interrogés, notamment Maurizio Arrivabene et Giovanni Manna, le directeur de l'équipe U23 de la Juventus.

Il a été suggéré que l'agent de Ronaldo, Jorge Mendes, fera bientôt partie de ce processus car il sera interrogé sur des affaires dans lesquelles il a joué un rôle important.