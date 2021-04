Juve - La prolongation de Dybala toujours pas signée

Le directeur sportif de la Juventus a admis que les Bianconeri pourraient se montrer prudents financièrement.

Le directeur sportif de la Juventus, Fabio Paratici, a déclaré que le nouveau contrat de Paulo Dybala est en suspens, le club essayant d'être "économiquement prudent" dans l'incertitude de la pandémie de coronavirus.

Dybala approche rapidement de la dernière année de son contrat actuel à Turin, et il a été rapporté que la Juve écoutera les offres pour l'attaquant cet été afin d'éviter de le perdre pour rien en 2022.

Paratici affirme que le club a tenu des discussions régulières avec les représentants de l'Argentin au sujet d'un renouvellement potentiel, mais a également admis qu'il pourrait être impossible pour eux de parvenir à un accord final dans le climat financier actuel.

"Nous parlons à son agent chaque semaine, mais nous ne pouvons pas oublier le moment que nous vivons tous, même en tant qu'entreprise", a déclaré le patron de la Juve à Sky Italia.

"En septembre, nous sommes retournés dans le rouge et nous n'en sommes pas encore sortis, nous devons faire attention à chaque mouvement que nous faisons, et ce n'est pas seulement pour le football.

"Personne ne peut décider maintenant de ce qu'il faut faire pour les un, deux, trois prochaines années. Nous devons être très prudents."

Andrea Pirlo a refusé de s'exprimer sur les spéculations en cours concernant l'avenir de Dybala lors d'une conférence de presse avant le choc de la Juve en Serie A contre le Genoa dimanche.

Il a toutefois souligné l'impact du joueur de 27 ans sur l'équipe lorsqu'il est en pleine forme, en déclarant aux journalistes : "J'ai toujours dit que Dybala est un joueur important et malheureusement je ne l'ai pas beaucoup eu à ma disposition cette saison.

"Regardons le présent, car c'est plus important que l'avenir. Il lui reste encore un an de contrat, donc nous l'aurons ici la saison prochaine. Dybala est un joueur qui fait la différence."

Dybala a été contraint de manquer 21 matchs cette saison en raison de blessures, et n'est revenu au bercail que récemment après s'être remis d'un grave problème de ligament du genou. Le petit attaquant a été limité à seulement 17 apparitions, et ne compte que quatre buts et deux passes décisives jusqu'à présent.

L'article continue ci-dessous

Paratici a également abordé la situation actuelle d'Alvaro Morata, l'attaquant espagnol devant retourner à l'Atletico Madrid à la fin de son prêt en juin.

La Juve a la possibilité de prolonger son prêt d'une année supplémentaire ou de l'engager directement, et bien que Paratici dise que le club n'a pas encore décidé de la voie à suivre, il a confirmé qu'ils essaieront de garder le joueur de 28 ans.

"Morata a beaucoup de portes ouvertes, nous avons un accord qui nous donne l'option de l'avoir immédiatement sur une base permanente ou de le faire revenir en prêt, a-t-il dit. C'est un joueur que nous visons, il nous apporte beaucoup, c'est un garçon sérieux."