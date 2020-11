Juve-Ferencvaros (2-1) - Provoqué sur sa célébration, Ronaldo se fait justice

La Ligue des Champions est la compétition de Cristiano Ronaldo, et les autres joueurs ne font qu’y participer. Le milieu offensif de Ferencvaros, Myrto Uzuni, l’avait visiblement oublié ce mardi sur la pelouse de la Juve.

Dès la 19e minute, le joueur de Ferencvaros a donné l’avantage aux Hongrois après une belle déviation, et il n’a pas vraiment fait dans l’originnalité au niveau de la célébration en empruntant celle du maître des lieux.

Sans doute piqué dans son orgueil, Ronaldo a immédiatement réagi. À peine 15 minutes plus tard, le Portugais prenait les choses en main pour égaliser du gauche, des 20 mètres.

