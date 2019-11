Juve - Douglas Costa absent 15 jours, De Ligt et Bernardeschi également touchés

Touché ce samedi à Bergame, Douglas Costa sera absent deux semaines. Matthijs de Ligt souffre d'une luxation de l'épaule.

Mauvaise nouvelle pour la . Alors que Maurizio Sarri déclarait après la rencontre à propos de son ailier brésilien : "Il a ressenti quelque chose, j'espère que ce n'est qu'une contracture", il semblerait que ce soit plus conséquent pour Douglas Costa.

Ce dernier devra être absent pendant deux semaines a annoncé le club ce dimanche dans un communiqué de presse. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir fini le match blessé contre l' ce samedi (3-1).

En effet, Matthijs de Ligt, qui s'était plaint en début de seconde période, souffre d'une luxation de l'épaule. Enfin, Federico Bernardeschi est sorti après à peine 25 minutes de jeu, lui aussi touché.

"A la suite des tests effectués ce matin chez J Medical, il est apparu que Matthjis de Ligt a subi une luxation de l'épaule droite lors du match d'hier [samedi] et qu'il doit maintenant observer un traitement et un rétablissement, précise le communiqué. Soins et récupération également pour Federico Bernardeschi, qui a subi un traumatisme à l'hémithorax droit.

"Douglas Costa, quant à lui, souffre d'une lésion de grade bas du muscle semi-endineux de la cuisse droite et a commencé un traitement de rééducation (le temps pour une guérison complète est d'environ 15 jours)". Il manquera donc le choc contre l'Atlético ce mardi et reste à savoir si les deux autres joueurs seront remis.