Juve - Cristiano Ronaldo sanctionné d'une amende de 20 000 euros

L'attaquant de la Juventus a été condamné à une amende après sa célébration sur le penalty de la qualification contre l'Atlético (3-0).

Cristiano Ronaldo ne sera pas suspendu après sa célébration douteuse à la suite de son troisième but lors du huitième de finale retour de contre l'Atlético (3-0). Un but qui assurait la qualification à son équipe et après lequel le Portugais avait répondu à la joie de Diego Simeone devant son banc lors du match aller. Après cette célébration, l'UEFA avait décidé d'ouvrir une enquête à son encontre, faisant risquer au quintuple Ballon d'Or un match de suspension, ce qui l'aurait privé de quart de finale aller.

Il pourra donc tenir sa place dès le match aller des quarts de finale de la compétition, sur la pelouse de l' d'Amsterdam le mercredi 10 avril prochain (21h). Une information importante pour Massimiliano Allegri et son équipe, quand on sait l'importance du Portugais dans la qualification de son équipe au tour précédent - battus 0-2 au Wanda Metropolitano, les Bianconeri n'ont dû leur qualification qu'à un triplé de leur star au Stadium au retour. D'autant que l'Ajax ne s'avance pas en victime expiatoire, elle qui a surpris le triple tenant du titre madrilène en huitièmes (1-2, 4-1).

Lors du match aller, Diego Simeone, l'entraîneur des Madrilènes, s'était rendu coupable d'un geste obscène devant son banc pour célébrer le premier but de son équipe. Un geste pour lequel il a été condamné à payer une amende du même montant par l'UEFA. Ce soir-là, Ronaldo s'était déjà montré particulièrement remonté après la rencontre, lançant en zone mixte : "J'ai gagné cinq Ligue des champions, ces gars-là n'ont rien gagné".

Un geste que Cristiano Ronaldo avait donc reproduit à son tour lors du match retour après son troisième but. Il devra donc s'acquitter de la même amende mais ne sera pas suspendu, lui qui avait déjà loupé un match lors de la phase de poules après avoir été exclu dès la première rencontre, contre Valence.

En attendant de pouvoir se concentrer sur cette fin de saison palpitante avec la Juventus, Cristiano Ronaldo, de retour en sélection, aborde ce vendredi soir les qualifications pour le prochain Euro, une compétition dont les Portugais sont tenants du titre. Lors de ces deux premiers matches éliminatoires, les Portugais affronteront successivement l' vendredi (20h45) puis la lundi prochain (20h45).