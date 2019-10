Juve - Chiellini : "Dans deux ans, je vais m'arrêter"

Giorgio Chiellini a une idée claire de ce qu'il désire pour la suite de sa carrière. Celle de joueur, elle, est bientôt terminée.

Lorsque les supporteurs de la ont appris la rupture du ligament croisé subie par Giorgio Chiellini, ils ont compris que la défense de la Juventus perdrait un leader pendant plusieurs mois sur le terrain et en dehors du terrain.

Chiellini travaille pour revenir au printemps, à temps pour le sprint final de la saison.

Sondage - La Ligue 1 aura-t-elle plus d'un club qualifié en Coupe d'Europe ?​



Le capitaine de la Juventus a maintenant le temps de penser à un avenir qui ne le verra pas sur un terrain de football: interrogé par "La Gazzetta dello Sport", il a révélé la date de sa future retraite.



"Combien de temps vais-je jouer ? Quelques années. Pas plus. Dans deux ans, je vais m'arrêter. Je voudrais avoir une carrière de dirigeant. Avec beaucoup de calme parce que je pense que la plus grande erreur de nous, les footballeurs, une fois la carrière terminée, est de penser à être prêt immédiatement. Quand vous vous arrêtez, pour les chanceux entre 35 et 40 ans, vous pensez tout savoir sur le football, mais vous entrez ensuite dans le monde du travail où ceux de votre âge ont accompli au moins 15 ans à un bon niveau, et même si vous montez d'un pas, vous trouverez des personnes qui ont 10 ans de moins que vous mais 10 de plus d’expérience", a-t-il indiqué.



La reste un objectif malgré le fait qu’elle ait échappé à la Juve ces dernières saisons.

"Que nous manque-t-il? Un peu de chance, sûrement. Mais il manquait quelque chose: la capacité de gérer les finales. Nous nous souvenons toujours que dans la Ligue des champions, il y a 5 à 6 équipes qui sont au même niveau, de très haut niveau. Ces dernières années, nous avons perdu quelques matches: le Bayern, l' , le Real. À trois reprises, nous sommes sortis de cette façon absurde, celui que je regrette le plus, c’est l’Ajax (la saison dernière en quarts de finale; ndlr), car je suis convaincu qu’alors nous aurions eu la route dégagée. Dans l’incroyable cycle de la Juve de ces années, comme dans l’histoire du football italien, il ne reste que ce regret, mais ce n’est pas fini…", a jugé Chiellini.