Juve : Carnevali « lâche » Vlahovic et met le feu au marché des transferts ; pour les bookmakers, l'avenir se joue à Naples

« Vlahovic ne fait pas partie de nos projets. » Les propos de Giovanni Carnevali, nouveau directeur général de la Juventus, semblent mettre définitivement un terme à l’aventure du buteur serbe chez les Bianconeri et à toute possibilité de renouvellement de contrat. Pour les bookmakers aussi, son avenir s’écrit loin de Turin, et pourrait le mener à Naples, où il retrouverait son ancien entraîneur Massimiliano Allegri sous le maillot azzurro. Une hypothèse cotée à 4,00 chezGoldbet et Better.





Autre option, selon les cotes : un départ en Angleterre, direction Tottenham, où Roberto De Zerbi chercherait à se racheter après avoir évité de justesse la relégation. Son arrivée à Londres est cotée à 10,00. Toujours sous l’influence d’Allegri, la seconde piste italienne mène au nouveau Milan de Ruben Amorim, à 15 fois la mise.