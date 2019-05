Juve - Barzagli : "Je ne me vois pas très loin du football"

Andrea Barzagli, qui va raccrocher les crampons au terme de la saison, ne se voit pas trop éloigné du football.

L'exercice 2018-2019 sera le dernier d'Andrea Barzagli dans l'élite du football. En effet, le 13 avril dernier, le défenseur âgé de 38 ans a vait annoncé sa retraite.

"Quand on est footballeur, on a du mal à penser aux conséquences, mais à cause des blessures, il faut y penser. Je suis attiré par tout et j'évaluerai mes options dans les mois à venir. Manager, coach ou chroniqueur? Je dois comprendre ce que je pourrais être bon et ce qui pourrait m'intéresser. Je dois trouver quelque chose qui me donne un grand enthousiasme", avait-il notamment indiqué au sujet de son futur.

Un avenir que visiblement, il ne voit pas si loin du football. "Le travail quotidien, les blagues, la préparation des matches, la souffrance et la célébration avec les autres gars me manqueront vraiment", a déclaré Barzagli aux journalistes lors d'un événement réservé aux fans.



"Ce sera difficile, mais un nouveau voyage commence pour moi maintenant. L’année prochaine sera importante pour m'aider à choisir la voie à suivre, mais je ne me vois pas très loin du football. "



Il a été rapporté que Barzagli aurait une place ouverte au sein du personnel des entraîneurs de la , qui devra faire sans Massimiliano Allegri, mais également une invitation à rejoindre Antonio Conte où qu'il aille par la suite.



"Le moment le plus significatif de ma carrière à la Juventus a probablement été l'inauguration du nouveau stade. C'est à ce moment que j'ai réalisé à quel point ce club était vraiment grand. Le premier Scudetto était aussi spécial que le dernier, qui marque la fin de ma carrière."