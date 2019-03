Juve, Baresi estime que Cristiano Ronaldo a boosté la Serie A : "Une renaissance"

L'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin a boosté la Serie A selon Franco Baresi.

"Il y a une renaissance dans le football italien, il connaît une nouvelle expansion. De grands joueurs comme Ronaldo sont arrivés, l'intérêt est devenu beaucoup plus important", a estimé Franco Baresi, 58 ans et accessoirement légende du football italien lors d'une conférence de presse à Londres.

Une renaissance du football italien

Pour rappel, Cr7 a été transféré du à la Juve pour 100 millions d'euros l'été dernier. Et Baresi, ancien patron de la défense du grand Milan, estime que ce transfert a constitué "un signal très clair et positif. Les équipes italiennes ont à nouveau de bons résultats en Europe". Rien de moins.

L'homme aux trois Coupes d'Europe des Clubs champions (1989, 1990 et 1994) et six titres de champion d' avec les Rossoneri considère que la Juve, qui caracole cette saison en tête du championat italien dans l'optique de glaner un huitième sacre de rang, a été relativement peu inquiétée par les deux clubs lombards.

pointe à la deuxième place, à 15 longueurs de la Juve, tandis que l'Inter et l' sont troisième et quatrième, à 22 et 24 unités de la première place.

"La Juve a eu la partie facile au cours des sept ou huit dernières saisons car Milan et l'Inter ont traversé une période difficile avec des changements de propriétaire", a estimé Baresi. Ancien international italien, l'ex-défenseur intraitable a foi en la sélection transalpine et en son sélectionneur, Roberto Mancini : "Mancini a entamé un projet et fait appel à de jeunes joueurs de grande qualité dans l'équipe, donc nous avons de l'espoir", confie Baresi.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a été condamné ce jeudi à une amende après sa célébration sur le penalty de la qualification contre l'Atlético (3-0) en Champions League. On se souvient en effet que suite à son troisième but lors du huitième de finale retour de contre l'Atlético (un but qui assurait la qualification à son équipe et après lequel le Portugais avait répondu à la joie de Diego Simeone devant son banc lors du match aller), Cr7 a été finaicièrement puni d'une amende de 20000 euros.