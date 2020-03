Juve, Agnelli fait un don de 10 millions d'euros pour lutter contre le coronavirus

Le président de la Juve s'est fendu d'un don très généreux pour lutter contre le coronavirus en Italie.

Le président de la , Andrea Agnelli, a fait don de 10 millions d'euros et de fournitures médicales pour lutter contre le coronavirus.

La famille Agnelli possède également Fiat Chrysler Automobiles, Ferrari et CNH Industrial. Divers autres clubs italiens, dont l' , l'Inter, et la Roma, ont fait des dons aux hôpitaux, cliniques et régions les plus touchés d' .

En dehors de la , l'Italie a été le pays le plus touché par la pandémie, le dernier bilan étant de 2 503 morts.