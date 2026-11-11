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Justin Kluivert a détaillé le niveau de préparation hors du commun de Xavi Hernandez à la tête de la sélection des Pays-Bas. Il a révélé que l’entraîneur avait étudié sa personnalité en profondeur avant de le rappeler en sélection. L’attaquant de Bournemouth est de retour avec les Pays-Bas et souhaite surmonter le traumatisme laissé par ses précédentes expériences dans les grands tournois.

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Des mesures exceptionnelles pour un retour en sélection

Kluivert retrouve la sélection des Pays-Bas avec une détermination renouvelée, mais son retour était loin d’être acquis. Le meneur de jeu de Bournemouth a révélé que Xavi n’avait rien laissé au hasard avant de décider de rappeler le joueur de 27 ans. Plutôt que de s’appuyer uniquement sur des images de ses matches, l’entraîneur espagnol a mené une enquête approfondie sur la personnalité de l’ancien prodige de l’Ajax.

« Il veut aussi savoir à qui il a affaire, alors il a parlé avec d’anciens entraîneurs à moi », a expliqué Kluivert dans un entretien accordé à NOS. « Heureusement, ils avaient une bonne opinion de moi, donc cela s’est bien passé. J’espère que Xavi en aura une lui aussi au bout d’un moment. J’ai également entendu dire qu’il regarde beaucoup de matches. Il s’investit vraiment, c’est ce qui le motive et je pense que nous en avons besoin. »

Sous Ronald Koeman, un milieu de terrain réunissant Kluivert et des joueurs à l’aise avec le ballon comme Frenkie de Jong et Joey Veerman semblait peu probable. Xavi paraît toutefois prêt à sacrifier la présence physique au profit de la qualité technique. « Je n’ai pas toujours besoin d’avoir le ballon, mais je fais aussi beaucoup d’appels en profondeur », a souligné Kluivert. « Avec mon intensité, j’espère apporter du tranchant à l’équipe, et j’aime aussi délivrer une passe décisive ou marquer un but. »

Tourner la page de la déception en Coupe du monde

Le retour au centre d’entraînement de la sélection laisse un goût doux-amer à Kluivert, encore hanté par la fin de son dernier grand tournoi. Après avoir surmonté une blessure pour intégrer le groupe, son rêve de triompher en Coupe du monde s’est achevé par une défaite cruelle aux tirs au but contre le Maroc. Entré en jeu précisément pour tirer au but, Kluivert a trouvé le montant sur une tentative qui continue de lui peser.

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« Cela m’a vraiment rongé », a reconnu l’attaquant en revenant sur son échec. « En fait, tout s’est bien passé. J’ai fait ce que j’avais prévu de faire. Et puis le ballon n’entre tout simplement pas. Enfin bon, ce sont les risques du métier, comme on dit. »

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D’ailier à moteur d’une équipe de Premier League

Kluivert n’est plus le jeune joueur inexpérimenté qui a fait ses débuts en sélection en 2018. Passé par chacun des « cinq grands » championnats européens, il est devenu un milieu offensif accompli à Bournemouth après avoir évolué comme ailier virevoltant. S’il se plaît sur la côte sud de l’Angleterre, où son contrat court jusqu’en 2028, il reste ambitieux sur le plan statistique, lui qui n’a pas marqué lors de ses 14 premières apparitions avec les Pays-Bas.

« J’ai eu des occasions. Trois d’entre elles environ auraient vraiment pu finir au fond. Si je marque, je fêterai ça. Mais pas trop, parce que j’aurais déjà dû en marquer davantage », a-t-il confié au sujet de son absence de but en sélection.

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Un regard plus réaliste sur l’avenir

Malgré son héritage, le fils du légendaire attaquant Patrick Kluivert porte désormais un regard plus réaliste sur la suite de sa carrière. Il ne déclare plus publiquement vouloir rejoindre les géants européens. Il se concentre maintenant sur la tâche immédiate, notamment un affrontement crucial contre la Grèce, alors que les Pays-Bas cherchent à prendre de l’élan sous la direction de Xavi.

« Écoutez, je dois aussi être réaliste. Je n’ai plus 21 ou 22 ans, la tranche d’âge que regarde le Real Madrid. Je ne me projette plus très loin, parce qu’on ne sait jamais ce qui nous attend. Nous jouons contre la Grèce vendredi. Il faut tout donner et on verra pour la suite », a déclaré Kluivert.