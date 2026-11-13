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Justin Kluivert a fait ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas en 2018. Huit ans plus tard, le milieu de terrain compte quatorze sélections. « C’est beaucoup trop peu », estime le joueur de Bournemouth dans un entretien accordé à Voetbal International.

Kluivert a connu sa première sélection avec les Pays-Bas alors qu’il jouait à l’Ajax. « En 2018, je m’étais imaginé les choses autrement. Mais je suis toujours là. Chacun suit son propre chemin. Certains sont un peu plus faciles que d’autres », dit-il en repensant aux dernières années.

« Je n’ai pas suivi le parcours idéal, reconnaît Kluivert avec lucidité. Mais il y a aussi quelque chose de beau là-dedans : on n’a pas besoin de suivre le parcours idéal pour accomplir quelque chose. »

Kluivert attend toujours son premier but avec les Pays-Bas. Le milieu offensif sait bien qu’il est temps pour lui de trouver le chemin des filets en sélection.

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« Je me souviens d’un match international où nous avons obtenu un penalty et où, bien sûr, j’aurais aimé le tirer moi aussi. Mais nous avons un ordre établi et Memphis est le premier tireur lorsqu’il est là. Il avait donc parfaitement raison de le tirer lui-même », explique Kluivert, toujours muet devant le but avec les Pays-Bas.

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Le joueur de Premier League est passé tout près de marquer à plusieurs reprises. « Le match à domicile contre Malte, à Groningue, par exemple. J’ai tiré au-dessus après un bon centre. Je me suis alors dit : “Mais qu’est-ce que c’est que ça ?” Alors oui, ça me démange. »

Kluivert était absent lors de la précédente période internationale en raison d’une blessure. Ses dernières minutes avec les Pays-Bas remontent au 30 juin, lorsque le Maroc s’est montré le plus fort aux tirs au but en seizièmes de finale.

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Le milieu de terrain, qui peut aussi jouer en attaque, était l’un des joueurs à avoir échoué à onze mètres. Les Pays-Bas ont notamment été éliminés pour cette raison, et Ronald Koeman a quitté son poste de sélectionneur.

Kluivert doit désormais faire ses preuves auprès de Xavi. Reste toutefois à savoir si l’ancien joueur de l’Ajax parviendra à décrocher une place de titulaire avec les Pays-Bas à court terme.

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Vendredi, contre la Grèce, Xavi semble vouloir aligner Frenkie de Jong, Joey Veerman et Tijjani Reijnders au milieu de terrain. Dans ce cas, Kluivert débutera sur le banc.

Kluivert ne semble pas non plus avoir sa chance en attaque. Crysencio Summerville, Donyell Malen et Cody Gakpo devraient normalement débuter la rencontre.