Justin Kluivert estime que sa présence pourrait « mieux servir les intérêts de l’équipe nationale néerlandaise » lors de la Coupe du monde

Justin Kluivert a récupéré de sa blessure in extremis pour intégrer la sélection néerlandaise en vue de la Coupe du monde. Le milieu offensif de l’AFC Bournemouth espère désormais briller sous le maillot orange, même s’il sait que la concurrence au milieu de terrain est féroce. Il perçoit toutefois des opportunités.

Le sélectionneur Ronald Koeman devrait aligner Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Tijjani Reijnders au milieu de terrain dimanche contre le Japon, même s’il n’a pas encore officialisé son onze de départ.

Le principal point d’interrogation concerne toutefois Reijnders, notamment en raison de la concurrence de Kluivert, déjà convaincant au poste de meneur de jeu en sélection.

« Koeman a expliqué à chacun son rôle et la manière dont il envisage les choses pour l’instant », déclare Kluivert à Vandaag Inside. « Pour le premier match contre le Japon, mais aussi pour la suite du tournoi, afin que chacun sache où il en est au sein de l’équipe. »

« Il m’a aussi donné des indications claires à ce sujet », ajoute Kluivert. « J’accepte mon rôle dans l’équipe et je me donne à cent pour cent dans chaque rôle. Il faut simplement faire ses preuves. On n’obtient jamais de certitude (quant au temps de jeu, ndlr) de la part d’un entraîneur. »

« Je continue à travailler d’arrache-pied », assure le joueur de 27 ans originaire de Zaandam. « Ce serait dommage de ne pas jouer, mais l’intérêt de l’équipe prime sur le mien. » Conscient de son apport spécifique, il rappelle que plusieurs options existent au milieu de terrain.

« On entend souvent parler du milieu de terrain “idéal” : Frenkie, Gravenberch et Tijjani. Mais nous avons d’autres options, comme moi. Peut-être que cela conviendrait mieux à l’équipe nationale néerlandaise. En tout cas, nous sommes tous capables, donc c’est difficile à juger. »

Pour conclure, l’attaquant de formation met en avant ses atouts : « J’ai toujours été avant-centre, donc je suis direct. Je pense anticiper en permanence, c’est ma force. Ma vitesse, ma recherche de profondeur et mon intensité peuvent faire la différence », analyse-t-il.