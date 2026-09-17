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Justin KluivertGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Justin Kluivert entre dans l’histoire lors d’une mémorable soirée de Ligue Europa pour l’AFC Bournemouth

Real Sociedad vs Bournemouth
Real Sociedad
Bournemouth
Ligue Europa

AFC Bournemouth a remporté le tout premier match européen de son histoire. À Saint-Sébastien, l’équipe de l’entraîneur Marco Rose s’est imposée 1-2 face à la Real Sociedad. L’international néerlandais Justin Kluivert a ouvert le score très tôt, avant que les Cherries ne doublent déjà la mise à la 20e minute grâce à Rayan. La réduction de l’écart de Sergio Gómez en seconde période n’a finalement rien changé pour l’équipe à domicile.

Bournemouth a parfaitement entamé la rencontre dans un Anoeta peu garni. Evanilson, redescendu, s’est défait de son adversaire et a ainsi créé de l’espace pour l’appel d’Adrien Truffert, qui a reçu le ballon du Brésilien avant de voir son centre repris dans la course par Kluivert : 0-1.

Avec ce but, Kluivert est entré dans l’histoire en devenant le premier buteur européen de l’histoire de Bournemouth. Dès la 20e minute, Bournemouth a doublé son avance. Alex Scott a merveilleusement déposé le ballon au second poteau, où Rayan a échappé au marquage de Gómez avant de placer une tête pleine de sang-froid : 0-2.

Avant la pause, Bournemouth n’a rien eu à craindre d’une Real Sociedad qui s’en est même très bien sortie quand Evanilson a placé sa tête sur le poteau à la réception d’un coup franc bien brossé de Marcus Tavernier.

Quelques minutes avant la pause, Kluivert a reçu à son grand mécontentement un carton jaune de l’arbitre Pawel Raczkowski, qui a estimé que le coude du Néerlandais avait bien heurté le visage de Gómez. Kluivert a jugé ce carton jaune excessif et a brièvement fait part de sa frustration à l’arbitre polonais.

Dix minutes après la reprise, la Real Sociedad est malgré tout revenue dans le match. Le centre rentrant de Gomez n’a été touché par personne et a aussi surpris le gardien Djordje Petrovic : 1-2.

Cette réduction de l’écart a visiblement fait du bien à la Real Sociedad. Bournemouth a été acculé et a échappé à l’égalisation, notamment de Mikel Oyarzabal et Orri Óskarsson. Bournemouth a tenu bon de justesse dans une fin de match haletante.


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