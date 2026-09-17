Justin Kluivert entre dans l’histoire lors d’une mémorable soirée de Ligue Europa pour l’AFC Bournemouth

AFC Bournemouth a remporté le tout premier match européen de son histoire. À Saint-Sébastien, l’équipe de l’entraîneur Marco Rose s’est imposée 1-2 face à la Real Sociedad. L’international néerlandais Justin Kluivert a ouvert le score très tôt, avant que les Cherries ne doublent déjà la mise à la 20e minute grâce à Rayan. La réduction de l’écart de Sergio Gómez en seconde période n’a finalement rien changé pour l’équipe à domicile.

Bournemouth a parfaitement entamé la rencontre dans un Anoeta peu garni. Evanilson, redescendu, s’est défait de son adversaire et a ainsi créé de l’espace pour l’appel d’Adrien Truffert, qui a reçu le ballon du Brésilien avant de voir son centre repris dans la course par Kluivert : 0-1.

Avec ce but, Kluivert est entré dans l’histoire en devenant le premier buteur européen de l’histoire de Bournemouth. Dès la 20e minute, Bournemouth a doublé son avance. Alex Scott a merveilleusement déposé le ballon au second poteau, où Rayan a échappé au marquage de Gómez avant de placer une tête pleine de sang-froid : 0-2.

Avant la pause, Bournemouth n’a rien eu à craindre d’une Real Sociedad qui s’en est même très bien sortie quand Evanilson a placé sa tête sur le poteau à la réception d’un coup franc bien brossé de Marcus Tavernier.

Quelques minutes avant la pause, Kluivert a reçu à son grand mécontentement un carton jaune de l’arbitre Pawel Raczkowski, qui a estimé que le coude du Néerlandais avait bien heurté le visage de Gómez. Kluivert a jugé ce carton jaune excessif et a brièvement fait part de sa frustration à l’arbitre polonais.

Dix minutes après la reprise, la Real Sociedad est malgré tout revenue dans le match. Le centre rentrant de Gomez n’a été touché par personne et a aussi surpris le gardien Djordje Petrovic : 1-2.

Cette réduction de l’écart a visiblement fait du bien à la Real Sociedad. Bournemouth a été acculé et a échappé à l’égalisation, notamment de Mikel Oyarzabal et Orri Óskarsson. Bournemouth a tenu bon de justesse dans une fin de match haletante.



