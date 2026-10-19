Justification controversée de la commission des arbitres au sujet du non-exclusion d'Arda Güler face à Séville

Le Comité technique des arbitres en Espagne a tranché la polémique née de la réclamation de Séville, qui exigeait l'expulsion du Turc Arda Güler, joueur du Real Madrid, lors de la confrontation entre les deux équipes remportée par le club madrilène sur le score de (4-1) au stade Santiago-Bernabéu, après que son intervention sur Peque à la 24e minute avait suscité les protestations du club andalou.

Le journaliste Héctor González a indiqué, sur les ondes de la radio « Cadena SER », que le Comité technique des arbitres n'a pas ouvert d'enquête supplémentaire sur l'incident, faute de preuves concluantes établissant que Güler s'était rendu coupable d'un comportement violent passible d'une expulsion, et ce malgré l'insistance de Séville, qui affirme que le joueur du Real Madrid a porté un coup de coude à son adversaire.

Güler et Peque se sont accrochés lors d'une attaque du Real Madrid : le joueur de Séville a retenu son adversaire avant que le joueur turc ne réagisse de son bras gauche. L'arbitrage vidéo (VAR) n'est pas intervenu pour revoir la séquence, et l'arbitre Mateo Busquets Ferrer n'a pas sifflé de faute passible d'une sanction.

González a rapporté, citant des sources arbitrales, que la technologie vidéo s'appuie sur les caméras utilisées par la production télévisuelle, précisant que sa non-intervention s'explique par l'absence de preuves claires permettant d'établir les faits de manière concluante.

Kike Salas, joueur de Séville, avait contesté la non-expulsion de Güler lors de son intervention sur la chaîne « Movistar » à la mi-temps, tandis que Luis García, l'entraîneur du club andalou, a exprimé de nouveau son désaccord en conférence de presse après la rencontre.

García a déclaré que son équipe avait besoin d'évoluer face à 10 joueurs, estimant que la séquence méritait un carton rouge, à l'heure où la décision arbitrale a suscité une vive polémique après la lourde défaite.

Mourinho réclame des preuves à ses détracteurs

De son côté, José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a refusé de se laisser entraîner par les accusations portées contre Güler, assurant qu'il n'avait vu aucune preuve filmée claire établissant que son joueur avait commis une faute passible d'expulsion.

Le technicien portugais a expliqué avoir demandé à son entourage, y compris aux membres de son staff technique, de lui fournir les images sur lesquelles s'appuient les détracteurs du joueur, sans parvenir à trouver une séquence nette confirmant ce qui se dit au sujet de l'incident.

Mourinho a ajouté qu'il n'hésiterait pas à reconnaître l'existence d'une erreur favorable à son équipe si une preuve claire apparaissait, mais il a souligné qu'il ne pouvait pas juger un fait dont il n'a vu aucune confirmation, s'interrogeant sur les raisons d'une telle focalisation sur une séquence pour laquelle aucune preuve décisive n'existe.