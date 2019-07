Justice - Ronaldinho interdit de quitter le territoire brésilien

Visé par une enquête menée par le bureau d'un procureur chargé de l'environnement, Ronaldinho aurait été sévèrement puni selon "Folha de S.Paulo".

Ce n'est un secret pour personne, le Brésilien Ronaldinho était un joueur exceptionnel, de la trempe de ceux qui, en un éclair technique, sont capables de faire lever tout un stade et de centaines de milliers de télé-spectateurs derrière leur écran. Néanmoins, passé par le , le ou encore le Milan AC durant sa carrière, l'ancienne star de la Seleçao peine aujourd'hui à dribbler entre les soucis juridiques.

En effet, Folha de S.Paulo, qui n'est autre que plus grand journal brésilien, annonce ce lundi que l'ancien maître à jouer de la Seleçao a vu 57 de ses propriétés saisies par la justice, lui qui enregistre près de 2 millions de dollars de dettes.

Ronaldinho interdit de quitter le jusqu'à nouvel ordre

De plus, toujours selon les informations du média auriverde, une amende de l'ordre de 2,51 millions de dollars a été infligée à Ronaldinho, suite à une enquête datant de 2009 menée par le bureau d'un procureur chargé de l'environnement.

L'article continue ci-dessous

​

Cette enquête porte sur les dommages environnementaux causés par le principal intéressé, son frère Roberto de Assis Moreira et l'entreprise "Reno Construções e Incorporações", car ils auraient construit dans une zone de préservation permanente un pont rustique de 142 mètres reliant la ferme de l'ancien joueur au lac Guaíba, et ce sans le permis environnemental nécessaire.

Pour cette raison (non paiement de l'amende environnementale), Ronaldinho s'est également vu retirer ses deux passeports (brésilien et espagnol) et il lui est désormais interdit de quitter le territoire brésilien jusqu'à nouvel ordre. De son côté, l’avocat de Ronaldinho, Sérgio Felicio Queiroz, a déclaré à Folha de S.Paulo qu’il ne ferait aucun commentaire "parce que l’affaire est sous le secret de la justice".