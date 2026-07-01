Justice pour Jalal Jaid… La FIFA réagit fermement à la colère de Nagelsmann après l'annulation du but de l'Allemagne

La Fédération internationale de football (FIFA) a publié un communiqué officiel au sujet de l’épisode controversé survenu lors du match Allemagne-Paraguay, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, après que l’arbitre marocain Jalal Jayed a annulé un but allemand inscrit en fin de match, suite à une intervention du VAR, une décision qui a provoqué la colère de l’entraîneur Julian Nagelsmann.

Les Allemands pensaient avoir validé leur billet pour les huitièmes de finale lorsque le défenseur Jonathan Tah avait ouvert le score de la tête dans les arrêts de jeu, avant que l’assistance vidéo (VAR) n’intervienne et ne demande à l’arbitre de terrain de visionner la séquence sur l’écran de bord.

Après visionnage, l’arbitre marocain a annulé la réalisation, jugeant que le défenseur allemand Waldemar Anton avait gêné le gardien paraguayen Orlando Gil dans son intervention.

Éliminée aux tirs au but, l’Allemagne a vu son sélectionneur Julian Nagelsmann fustiger une décision qu’il a qualifiée de « scandale », estimant que son équipe méritait de passer au tour suivant.

Le président de la commission des arbitres de la FIFA, l’Italien Pierluigi Collina, a alors publié un communiqué officiel pour défendre la décision, expliquant qu’elle respectait les consignes transmises aux équipes avant le début de la compétition.

Cullina a déclaré, selon le journal britannique « Mirror » : « Se positionner n’est pas en soi une faute, mais quand un attaquant ne s’intéresse pas au ballon et se déplace délibérément, même légèrement, dans le but évident d’entraver le mouvement d’un adversaire et de l’empêcher de défendre, les arbitres, avec l’aide de la vidéo si nécessaire, doivent analyser la situation avec précision et intervenir. »

Et d’ajouter : « Cela vaut surtout lorsque ce mouvement vise à empêcher le gardien adverse de défendre ses cages. Les entraîneurs et les joueurs avaient été informés de ces directives ; ils ne devraient donc pas être surpris que les arbitres sanctionnent de telles infractions. »

L’Allemagne a donc quitté la compétition dès les seizièmes de finale après sa défaite aux tirs au but, subissant ainsi sa première défaite aux tirs au but de toute son histoire en Coupe du monde, après les échecs de Kai Havertz, Nico Foltmayr et Jonathan Tah, tandis que le Paraguay a signé sa première victoire en phase à élimination directe de la Coupe du monde.

Le Paraguay défiera la France en huitièmes de finale.