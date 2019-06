Justice - Le TAS confirme que Chelsea a fait appel

Interdit de recrutement jusqu’à l’été 2020, le TAS a confirmé ce vendredi que les Blues ont fait appel.

Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a confirmé ce vendredi que avait fait appel de l’interdiction de transfert de la FIFA lors des deux prochains mercatos. En mai dernier, la FIFA a puni le club londonien après avoir découvert qu'ils enfreignaient les règles d'enregistrement de ses jeunes joueurs.

A l'origine, Chelsea avait fait déjà fait appel à la FIFA pour annuler l'interdiction, mais l'instance dirigeante du football mondial l’a rejeté. Les dirigeants de Stamford Bridge ont donc eu recours au TAS, qui pourrait annuler l’interdiction ou la retarder pendant qu’elle rassemblerait toutes les preuves nécessaires, ce qui signifie que Chelsea pourrait encore recruter durant le prochain mercato estival.

"Le Tribual Arbitral du Sport (TAS) a enregistré un recours formé par le Chelsea Football Club Ltd (CFC) contre la Fédération Internationale de Football Association (FIFA). L'appel est dirigé contre la décision du 11 avril 2019 de la Commission de la FIFA, dans laquelle le CFC a été déclaré responsable des violations du Règlement de la FIFA sur le transfert de ses joueurs et est donc interdite d'enregistrer de nouveaux joueurs, au niveau national et international, pendant deux périodes de transferts consécutives, avec une amende de 600 000 Francs Suisses (soit environ 536 000 €) émises avec des mises en garde sur son comportement futur. (…) Il n'est pas possible de dire à ce moment quand la décision arbitrale sera rendue" a déclaré le TAS dans son communiqué.

Chelsea devrait perdre Sarri et Hazard

Si l’appel de Chelsea échoue, ils ne pourront donc signer aucun joueur avant l’été 2020. Rappelons que les Blues ont déjà recruté Christian Pulisic, l'international américain du Borussia Dortmund avait signé en janvier dernier. Des rumeurs existent à propos d’un transfert définitif de Loanees, Mateo Kovacic et Gonzalo Higuain, même si l'interdiction est maintenue.

L'avenir de Chelsea pourrait donc se compliquer, Maurizio Sarri ayant informé Chelsea son intention de quitter le club pour succéder à Massimiliano Allegri sur le banc de la Juve. De plus, le départ confirmé d'Eden Hazard vers le compliquerait les choses pour le club londonien.

Comme indiqué jeudi, les Blues ont accepté une offre proche de 100 millions d'euros des Merengue pour signer l'international belge dans les prochaines heures. Le montant final pourrait atteindre 140 millions d'euros avec les bonus.