En optant pour le Maroc plutôt que l’Espagne, Ibrahim Díaz a pris un risque calculé, guidé par sa foi dans un projet sportif prometteur. Quelques mois plus tard, ses performances confirment la justesse de son choix.

Le journal AS lui a consacré un article spécial, saluant ses performances et soulignant que le joueur du Real Madrid maintient un niveau exceptionnel avec les « Lions de l’Atlas » lors de la Coupe du monde 2026, après s’être imposé comme l’un des meilleurs meneurs de jeu du tournoi, confirmant que son choix du Maroc n’était pas un pari risqué, mais une décision mûrement réfléchie dont le temps a prouvé le bien-fondé.

En cinq rencontres dans le tournoi, il a marqué un but et délivré quatre passes décisives, prenant la tête du classement des passeurs et s’imposant comme le meilleur joueur africain de l’histoire de la Coupe du monde dans cet exercice, après avoir servi Ezzedine Ounahi et Sofiane Rahimi lors de la victoire contre le Canada en huitièmes de finale, samedi soir.

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À 26 ans, le joueur traverse l’une de ses meilleures périodes en sélection, évoluant avec une grande liberté dans un rôle de meneur axial sous la houlette du sélectionneur Mohamed Wahbi, tout en conservant sa tendance à percer les lignes et à créer le danger près de la surface de réparation.

« Tout se passe à merveille », a-t-il déclaré après la victoire contre le Canada. « Je suis très heureux de ce que j’accomplis. Le soutien et l’amour que j’ai reçus depuis mon arrivée au Maroc ont été incroyables. Donner le meilleur de moi-même est un sentiment unique, et je suis fier de ce que j’apporte. Nous avons un groupe formidable qui nous permet de profiter de chaque instant. »

L’article souligne que Diaz était conscient que la Coupe du monde pourrait marquer l’apogée de sa carrière footballistique, après s’être imposé au Real Madrid ; il n’avait besoin que d’une occasion pour démontrer son potentiel au niveau international.

Il a ajouté : « En revanche, le joueur n’a pas bénéficié d’une confiance suffisante au sein de la sélection espagnole, avant de recevoir une offre de la Fédération marocaine, qui lui a proposé un projet sportif ambitieux visant à disputer la Coupe d’Afrique des Nations et la Coupe du monde. »

Depuis, il a largement contribué au sacre des Lions de l’Atlas lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, remportant au passage le titre de meilleur joueur du tournoi, avant de confirmer son statut lors de la Coupe du monde 2026, preuve que son choix de représenter le Maroc était celui qu’il fallait, au moment idéal.

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