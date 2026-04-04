Juste avant le coup d'envoi, Perez s'en prend violemment au PSV : « Sérieusement... Ce n'est quand même pas normal !? »

Juste avant le coup d'envoi du match qui pourrait couronner le PSV champion face au FC Utrecht, Kenneth Perez exprime ouvertement son mécontentement face à l'ambiance qui règne au Philips Stadion. L'analyste n'en croit pas ses oreilles lorsque de la musique house à plein volume retentit dans les haut-parleurs et s'en indigne vivement. « Ce n'est quand même pas normal, cette musique. Oui, mais sérieusement », déclare l'analyste d'ESPN.

Le PSV a mis les petits plats dans les grands pour ce match décisif pour le titre dans la VriendenLoterij Eredivisie. Dès 15 h, les portes du Philips Stadion se sont ouvertes pour un grand spectacle d’ouverture, avec de la musique live d’Eindhoven’s Finest, Kruzo, DJ Bolluuh et LARS. Des drapeaux ont également été distribués aux supporters pour encourager l’équipe avant le coup d’envoi.

Le spectacle ne plaît absolument pas à Pérez. Selon le Danois, le PSV exagère complètement dans la préparation du match. « Soyez un peu raisonnables. Ce n’est pas une fête à la maison, c’est un match de foot. »

La frustration de Pérez est exacerbée par le fait que l’interview de l’entraîneur Peter Bosz est pratiquement inaudible. À cause de la musique trop forte, le journaliste Milan van Dongen parvient à peine à poser ses questions. « Peter Bosz ne me comprend tout simplement pas », s’exclame-t-il, visiblement agacé, depuis le terrain.

Pérez renchérit et suggère que la situation dérape complètement. « C'est peut-être à cause de notre âge, mais sérieusement… soyez un peu raisonnables, les gars. » Le présentateur Van Dongen compare cela à une récente visite à Telstar, où, selon lui, l'ambiance était tout à fait appropriée. « Là-bas, la musique était délicieusement calme, c'était vraiment génial. »

En attendant, Bosz tente de se concentrer sur le match, au cours duquel le PSV peut assurer son titre de champion. Dans son onze de départ, l'entraîneur choisit notamment Guus Til comme attaquant, au détriment de Ricardo Pepi. Il s'en tient ainsi à une équipe avec laquelle le PSV a déjà connu le succès cette saison.

Dans l'interview d'avant-match, Bosz explique les raisons de ce choix. « Nous regardons avec quelle composition nous avons montré le meilleur football cette saison et où nous avons eu le plus de succès. » Selon l'entraîneur, certains joueurs s'entendent tout simplement mieux. « Ces deux-là s'entendent très bien, même si je ne le savais pas à l'avance. »

Bosz reconnaît qu’il y a aussi des dossiers délicats au sein de son effectif, comme la situation autour de Pepi. L’Américain a vu un transfert échouer et commence désormais sur le banc. « Je lui parle et je lui explique, je ne peux pas faire plus », déclare Bosz, qui souligne que c’est une période difficile pour l’attaquant.

Enfin, Bosz reste lucide face au récent passage à vide du PSV, qui a perdu deux matchs de championnat d’affilée pour la première fois sous sa direction. « Un championnat, c’est 34 matchs. On en joue quelques-uns de moins, ça fait partie du jeu. »