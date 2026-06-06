Vendredi soir, juste avant le coup d’envoi du match amical contre le Chili, le Portugal n’a pas brillé par son protocole. À l’Estádio Nacional d’Oeiras, un incident surprenant et gênant s’est produit lorsque l’hymne national chilien a été interrompu prématurément pour laisser immédiatement place à l’hymne national portugais.

Pourtant, alors que ce match marquait une étape cruciale dans la préparation des Portugais à la Coupe du monde aux États-Unis, l’attention s’est focalisée non pas sur Cristiano Ronaldo ou les compositions d’équipe, mais sur le déroulement des hymnes nationaux.

Alors que joueurs et supporters chiliens étaient encore en train de chanter leur hymne national, l’hymne portugais a soudainement retenti, privant les Sud-Américains de la possibilité de terminer leur chant.

Le commentateur de Ziggo Sport, Johan van Polanen, s’est dit surpris par la situation. « Oui, ils savent jouer au foot, mais c’est tout de même un peu irrespectueux. En empêchant les Chiliens de finir de chanter, l’hymne national a été interrompu. »

« Alors que l’hymne chilien était encore entonné, on a déjà lancé le nôtre », constate Van Polanen. « Le programme est le programme, mais il suffirait parfois de regarder ce qui se passe sur la pelouse. »

Ce match à Oeiras lance officiellement la dernière ligne droite du Portugal vers la Coupe du monde ; les coéquipiers de Cristiano Ronaldo entameront la compétition le 17 juin face au Congo.

Cristiano Ronaldo, qui vise sa sixième Coupe du monde, est naturellement titulaire face au Chili.