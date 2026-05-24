Dimanche après-midi, l’Ajax affronte le FC Utrecht pour la dernière chance de décrocher une place en coupe d’Europe. Le vainqueur du match accédera aux tours préliminaires de la Ligue Europa Conférence. Toutefois, comme le souligne le directeur général Menno Geelen, cette qualification ne serait qu’un « pansement sur une jambe de bois ».

« Quel que soit le résultat de cet après-midi, cette saison est tout simplement catastrophique », a déclaré Geelen devant les caméras d’ESPN. « Pardon pour mon langage, mais je pense que c’est le sentiment de tout le monde à l’Ajax, et surtout des supporters qui nous ont formidablement soutenus tout au long de la saison. »

« Nous aurions bien sûr préféré évoluer à l’ArenA et c’est regrettable que cela ne soit pas possible », poursuit le directeur général. Il perçoit malgré tout un signe encourageant.

« Dans le football, il y a très souvent de la haine et de la jalousie, mais j’ai vu cette semaine qu’il y avait une grande volonté de s’entraider », poursuit Geelen.

« Quand je vois l’attitude des autorités locales et des habitants de Volendam, qui nous ont accueillis chaleureusement malgré leur déception d’hier (la relégation du FC Volendam, ndlr), j’ai beaucoup de respect pour cela. »

Le club a dû se replier sur Volendam en raison des concerts de Harry Styles programmés au Johan Cruijff ArenA. « Ce sont des accords conclus par le passé », rappelle Geelen.

« Nous en sommes évidemment déçus, mais notre priorité absolue est d’éviter la cinquième place et de ne plus jamais avoir à passer par des barrages », insiste le dirigeant amstellodamois. « C’est là que réside la véritable erreur. »