Selon un rapport de Bild , le RB Leipzig s’est invité spontanément dans le poker autour de l’attaquant de 21 ans, mais ses avances sont restées sans succès. Leipzig voulait en réalité se renforcer en attaque avec Fisnik Asllani, en provenance de Hoffenheim. Les deux clubs s’étaient déjà entendus sur une indemnité de transfert de 25 millions d’euros, mais vendredi, Asllani n’a pas passé la visite médicale.

Mais à ce moment-là, le transfert de Pejcinovic de Wolfsburg à Stuttgart était déjà ficelé. Le directeur général de Wolfsburg, Dieter Hecking, l’a confirmé samedi en marge du nul 0-0 lors de la première journée de 2. Bundesliga contre le 1. FC Kaiserslautern : « Nous sommes d’accord avec un club. »

Selon Bild , Pejcinovic va rejoindre Stuttgart pour 25 millions d’euros, sans bonus prévus. Pejcinovic doit à l’avenir toucher 2,5 millions d’euros par an. Le contrat court jusqu’en 2031 et ne comporte pas de clause libératoire. Pejcinovic aurait déjà dû se rendre à Stuttgart dimanche, la visite médicale suivra lundi. Outre Leipzig, le FC Porto a lui aussi tenté en vain de le recruter.

Pejcinovic, l’un des rares motifs de satisfaction à Wolfsburg

Lors de la saison écoulée, qui s’est terminée par la première relégation de Wolfsburg en 2. Bundesliga, Pejcinovic a été l’un des rares motifs de satisfaction. Il a inscrit douze buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Son contrat aurait encore couru jusqu’en 2029.

Né à Munich, il avait rejoint le VfL à l’été 2022 en provenance du FC Augsbourg pour la somme modeste de 1,25 million d’euros. Après un prêt au Fortuna Düsseldorf, alors pensionnaire de 2. Bundesliga, Pejcinovic a finalement explosé la saison dernière.