Jürgen Klopp, l’ancien entraîneur de Liverpool, a déclenché une vive polémique à l’approche de la Coupe du monde 2026 en prononçant des propos acerbes lors de son passage en tant qu’analyste sur la chaîne allemande « Magenta TV ».

Selon le journal espagnol « AS », Klopp a déclaré à propos de l’entraîneur de l’équipe nationale allemande, Julian Nagelsmann : « Heureusement, c’est toujours Julian qui choisit la composition de l’équipe… pour l’instant », insistant avec ironie sur le dernier mot et laissant entendre un changement possible à l’avenir.

Selon la chaîne allemande « Magenta TV », la remarque de Klopp, régulièrement cité comme futur sélectionneur, a suscité une réaction immédiate en studio. Thomas Müller, légende du Bayern Munich et collègue analyste, a alors commenté en riant : « Klopp, on est en juin. Toi, t'es déjà en septembre ! », sous-entendant que l'ancien coach des Reds anticipait déjà la suite des événements.

La réponse de Nagelsmann

Interrogé en conférence de presse, peu avant la rencontre Allemagne-Curaçao, Nagelsmann a immédiatement affiché une légère tension, répondant à un journaliste allemand : « Je suis surpris que la question vienne de vous », puis, lorsqu’un journaliste lui fit remarquer son agacement, il esquissa un léger sourire et coupa court : « Bon, prochaine question. »

Deuxième réponse

Le sujet est revenu sur le tapis lorsque, questionné par un journaliste britannique en anglais, le sélectionneur a clairement manifesté son agacement : « Vous êtes du même média, ou quoi ? », a-t-il lancé avant de préciser : « Je ne pense pas qu’il soit approprié pour moi de discuter de cette affaire. Je pense qu’il est important que chacun évalue la situation par lui-même. J’ai mon opinion et mon point de vue, mais je ne les partagerai pas avec vous. »

Il a toutefois rapidement tempéré ses propos, rappelant que Klopp et Müller sont « deux personnes formidables », deux figures du football dont la liberté d’expression ne saurait être remise en question.