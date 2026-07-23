L'avenir du jeune ailier ivoirien Yan Diomandé continue d'alimenter les débats, alors que l'intérêt des grands clubs européens s'accentue pour l'attirer durant le mercato estival en cours, malgré la volonté de Leipzig de le conserver.

À ce sujet, le quotidien allemand « Bild » a indiqué ce jeudi que les vacances habituelles dont a bénéficié Diomandé (19 ans) après sa participation à la Coupe du monde 2026 sont terminées, et qu'il devrait reprendre les entraînements de Leipzig la semaine prochaine, avant le début du stage de l'équipe en Autriche, même si le club n'a pas fixé de date précise pour son retour.

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Le quotidien a ajouté que Leipzig avait déjà refusé une offre de Liverpool, d'un montant de 100 millions d'euros, pendant la participation du joueur à la Coupe du monde, s'appuyant sur le fait que Diomandé est lié par un contrat courant jusqu'à l'été 2030, sans clause libératoire.

Il a précisé que Liverpool n'était plus le seul club désireux de recruter le joueur, puisqu'Arsenal, le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain se sont également dits prêts à verser 100 millions d'euros.

Diomandé est par ailleurs parvenu à un accord avec le Paris Saint-Germain, pour un contrat courant jusqu'en 2031, mais le club français n'a pas encore soumis d'offre officielle à Leipzig.

Des pressions sur Paris

Selon le rapport, l'entourage du joueur, en collaboration avec l'agence Roc Nation qui gère ses affaires, tente de faire pression sur le Paris Saint-Germain pour accélérer les négociations avec Leipzig, de peur qu'un autre club ne s'immisce dans le dossier.

« Bild » a souligné que le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, était présent aux côtés du président de Red Bull, Oliver Mintzlaff, lors de la finale de la Coupe du monde à New York, ce qui a permis des discussions entre les deux parties.

En revanche, Leipzig réclame au minimum 120 millions d'euros pour accepter de vendre Diomandé, mais il est de moins en moins convaincu de la possibilité de le conserver une saison supplémentaire, même avec l'idée d'un nouveau prêt, que refuse, selon le rapport, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique.

Le quotidien a conclu en indiquant que « la direction de Leipzig est consciente de la grande valeur sportive et marketing que représente Diomandé, mais elle sait en même temps que conserver un joueur ne souhaitant pas rester pourrait se répercuter négativement sur l'atmosphère de l'équipe, comme cela s'est déjà produit avec Xavi Simons ».