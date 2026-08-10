Dani Carvajal, l'ancien capitaine du Real Madrid, s'est tourné vers les installations de la Fédération espagnole de football, dans la ville de Las Rozas, afin de maintenir sa forme physique, alors que l'incertitude persiste concernant son avenir dans les prochaines semaines.

Selon le journal espagnol Marca, Carvajal profite des installations de la Fédération espagnole, aux côtés de son ancien coéquipier au Real Joselu, pour entretenir leur condition physique, en combinant les entraînements en salle de sport et les séances sur le terrain.

Le duo continue de travailler avec le plus grand sérieux dans l'attente de trancher la prochaine étape de leur carrière, en veillant à conserver le plus haut niveau de préparation physique en prévision de toute évolution liée à leur avenir.

Carvajal possède un parcours riche avec le Real Madrid, après être devenu l'un des principaux leaders de l'équipe au cours des dernières années, tandis que Joselu jouit d'une vaste expérience dans le football espagnol, ce qui fait de l'avenir du duo un sujet d'intérêt malgré le fait qu'ils ne soient actuellement liés à aucun club.

Les démarches de Carvajal et Joselu confirment qu'ils ne veulent pas que l'incertitude de l'avenir affecte leur préparation, puisqu'ils poursuivent leur travail physique de manière régulière en attendant de connaître leur prochaine destination.

Dani Carvajal est l'un des plus illustres enfants du Real Madrid de l'ère moderne, après avoir gravi les échelons des catégories de jeunes du club avant de vivre une courte expérience avec le Bayer Leverkusen allemand, puis de revenir au club merengue en 2013.

Depuis lors, le latéral espagnol est devenu un élément essentiel de la formation du Real Madrid et a remporté avec le club de nombreux titres, dont notamment la Ligue des champions et la Liga. Il a également porté le brassard de capitaine de l'équipe et a participé au sacre de la sélection espagnole au Championnat d'Europe.

Quant à Joselu, il a connu une carrière plus itinérante entre les clubs. Il a débuté à l'académie du Celta Vigo avant de rejoindre le Real Madrid, où il a joué avec l'équipe première pendant une courte période. Il a ensuite vécu des expériences en Allemagne, en Angleterre et en Espagne, et a évolué dans des clubs comme Hoffenheim, l'Eintracht Francfort, Hanovre, Stoke City, Newcastle, Alavés et l'Espanyol. Il est revenu au Real Madrid lors de la saison 2023-2024 sous forme de prêt, contribuant de manière décisive au sacre de l'équipe en Ligue des champions, avant de rejoindre plus tard Al-Gharafa au Qatar.

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